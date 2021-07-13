Green Deal

10:46 13.07.2021

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

1 мин читать
Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период.

"Украина создает условия для привлечения инвесторов. Действующие правила доступа к недрам отвечают современным практикам развитых стран мира, оптимальным путем привлечения инвесторов в проекты по геологоразведке можно считать организацию на открытых конкурсной основе аукционов по продаже специальных разрешений и лицензий", - сказал он на конференции высокого уровня по стратегическому партнерству Украины и ЕС по вопросам критического сырья и аккумуляторов в Киеве во вторник.

По словам премьера, привлечение иностранных технологий и инвестиций требует международного участия.

"Комплексная разработка таких критических материалов может привлечь в Украину значительные инвестиции. Уже в первый период 10 млрд евро может быть вложено в эту сферу", - добавил Шмыгаль.

Источник: Green Deal

Теги: #шмыгаль #инвестиции #аукционы #геологоразведка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:09 12.07.2021
Шмыгаль выступит в Раде на часе вопросов правительству в пятницу

Шмыгаль выступит в Раде на часе вопросов правительству в пятницу

10:52 12.07.2021
Прозорро.Продажи усовершенствована процедура передачи государственного и коммунального имущества в ЕТС

Прозорро.Продажи усовершенствована процедура передачи государственного и коммунального имущества в ЕТС

12:33 11.07.2021
Кабмин утвердил Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку органом лицензирования в системе накопительных пенсий

Кабмин утвердил Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку органом лицензирования в системе накопительных пенсий

16:54 09.07.2021
Инвестиции в сумме $1 млрд в приоритетные отрасли приведут к дополнительному росту экономики на 1-2% - первый вице-премьер

Инвестиции в сумме $1 млрд в приоритетные отрасли приведут к дополнительному росту экономики на 1-2% - первый вице-премьер

10:08 09.07.2021
Организаторы киевского Международного европейского университета за год работы инвестировали в проект более $3 млн

Организаторы киевского Международного европейского университета за год работы инвестировали в проект более $3 млн

09:54 09.07.2021
DELTA Ukraine инвестирует $500 тыс. в инновационный центр "Промприлад.Реновация"

DELTA Ukraine инвестирует $500 тыс. в инновационный центр "Промприлад.Реновация"

21:40 08.07.2021
Организаторы киевского Международного европейского университета за год работы инвестировали в проект более $3 млн

Организаторы киевского Международного европейского университета за год работы инвестировали в проект более $3 млн

12:54 08.07.2021
Международный Европейский Университет проинвестировал в свое развитие более $3 млн

Международный Европейский Университет проинвестировал в свое развитие более $3 млн

12:28 08.07.2021
Шмыгаль пригласил премьера Литвы Шимоните посетить Украину для проведения бизнес-форума

Шмыгаль пригласил премьера Литвы Шимоните посетить Украину для проведения бизнес-форума

11:34 08.07.2021
Украина вместе с партнерами начала практический перезапуск реформы корпуправления - премьер

Украина вместе с партнерами начала практический перезапуск реформы корпуправления - премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

Рада приняла в целом закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов в Украине

"ДТЭК" готов рассматривать предложения о продаже ТЭС и угольных шахт - гендиректор

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" поддержит законопроекты про электрокары во втором чтении – нардеп Гетманцев

"Северный поток-2" в ближайшее десятилетие должен быть готов транспортировать водород - глава проектной компании

MSCI составил мировой список аутсайдеров климатического раскрытия

Нацбанк Украины совместно с IFC представит в октябре Дорожную карту зеленого финансирования

Первый вице-премьер Украины призывает разделять виды ВИЭ по их полезности для страны

ФРГ компенсирует компаниям издержки высокой цены выбросов СО2

Украина после открытия рынка газа ставит задачу открытия рынка э/э и присоединения энергосистемы к ENTSO-E - премьер

Украина и Дания подписали договор о сотрудничестве в рамках программы энергетического партнерства стран

Scatec запустила пятую СЭС в Украине, построив более 300 МВт солнечной генерации в стране

Переход Украины на "зеленую" энергетику неизбежен, но какой ценой?

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА