Green Deal

11:11 12.07.2021

"Северный поток-2" в ближайшее десятилетие должен быть готов транспортировать водород - глава проектной компании

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"Северный поток-2" в ближайшее десятилетие должен быть готов транспортировать водород - глава проектной компании

Газопровод «Северный поток 2» должен быть готов к транспортировке метано-водородной смеси, заявил исполнительный директор проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью Handelsblatt.

«Мы определили очень четкую цель — через десять лет "Северный поток 2" будет готов к транспортировке водорода. Многообещающие предварительные исследования уже проведены. Материально-технические испытания все еще продолжаются, но на данный момент работа компаний, которые занимаются испытаниями и сертификацией, затруднены из-за угрозы санкций. Мы надеемся решить эту проблему в ближайшее время», — сказал он.

«В целом кажется весьма реалистичным, что не позднее чем через десять лет мы сможем добавлять водород в одну или обе линии и таким образом транспортировать его», — добавил Варниг.

Морской газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. «Газпром» достраивает «Северный поток 2» собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

Источник: Green Deal

Теги: #водород #северный_поток_2
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