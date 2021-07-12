MSCI составил мировой список аутсайдеров климатического раскрытия

Индексный провайдер MSCI составил рейтинг лидеров и аутсайдеров по объему и качеству раскрытия информации о воздействии на окружающую среду из числа публичных компаний, ответственных за наибольшие объемы выбросов СО2.

В топ-10 отстающих доминируют китайские компании, есть Coal India и американский нефтепереработчик PBF Energy, а также одна российская — ПАО «Сургутнефтегаз», пишет Financial Times, которая публикует рейтинг MSCI.

MSCI не только изучил, раскрывают ли компании информацию о климатических рисках, но и оценил ее полноту, сопоставив с собственными оценками.

Глава MSCI Генри Фернандес заявил, что индексный провайдер решил опубликовать список компаний-атусайдеров, чтобы подтолкнуть их к улучшению практики климатического раскрытия.

«Компаниям, которые будут названы, это не понравится. Но сейчас не время для вежливости, мы должны делать то, что нужно (для борьбы с изменением климата — ИФ)», — цитирует Фернандеса FT.

В число лидеров по климатическому раскрытию вошли концерн Procter & Gamble, производитель полупроводников ASML, пивоваренная компания Anheuser-Busch, норвежский энергохолдинг Equinor, китайский автопроизводитель BYD и другие компании.

Источник: Green Deal