Нацбанк Украины совместно с IFC представит в октябре Дорожную карту зеленого финансирования

Национальный банк Украины (НБУ) совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) разработал дорожную карту зеленого финансирования (road map for green finance), финальная версия которой будет публично представлена к концу октября, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает Green Deal.

"Будет представлен план мероприятий, сроки, ответственные, будут прописаны тестовые периоды", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 4-й конференции по вопросам реформ в Украине, прошедшей на этой неделе в Вильнюсе.

Шевченко пояснил, что эти мероприятия помогут украинской финансовой системе, в первую очередь, банковской (поскольку она более прозрачна по сравнению с рядом небанковских финансовых учреждений) работать в направлении зеленого и устойчивого финансирования.

В частности, речь идет о специальной отчетности и риск-менеджменте влияния на окружающую среду, уточнил глава НБУ.