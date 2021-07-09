Green Deal

00:12 09.07.2021

Первый вице-премьер Украины призывает разделять виды ВИЭ по их полезности для страны

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Первый вице-премьер Украины призывает разделять виды ВИЭ по их полезности для страны

Различные виды возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) с учетом их нынешнего тарифа имеют различную пользу для развития экономики Украины и ее энергетической безопасности, в частности, солнечная энергетика существенно уступает в этом плане гидроэнергетике и биогазовой энергетике, считает первый вице-премьер Украины, министр экономики Алексей Любченко.

Выступая на 4-й конференции по вопросам реформ в Украине, завершившейся в четверг в Вильнюсе, он призвал очень осторожно относится к инвестированию в ВИЭ, учитывая имеющийся мощный энергетический потенциал страны, в частности, ее атомные станции.

По мнению Любченко, хорошим проектом было бы выращивание специальных культур в Чернобыльской зоне, например, кукурузы с последующим производством биогаза и электрики.

Первый вице-премьер отметил, что это принесет больший экономический эффект, чем установка солнечной панели, «которая крайне неэффективна с точки зрения энергобезопасности государства, например, в отличие от гидроэнергии».

Он также напомнил, что выполнение Украиной обязательств по установленным ранее одним из самых высоких тарифов для «зеленой энергетики» привели к многомиллиардным убыткам, которые аккумулируются в государственных энергокомпаниях.

В то же время Любченко уточнил агентству «Интерфакс-Украина», что государство должно продолжать выполнять уже взятые на себя обязательства.

Комментируя критику предложенного правительством в «ресурсном» законопроекте №5600 акцизного налога на «зеленую» электроэнергию в размере 3,2%, первый вице-премьер отметил, что хотел бы услышать предложения о других реальных источниках, которые бы обеспечили необходимые миллиарды.

Источник: Green Deal

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