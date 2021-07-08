Украина и Дания подписали договор о сотрудничестве в рамках программы энергетического партнерства стран

Украина и Дания подписали договор о сотрудничестве, открывающий среди прочего возможности для компаний, работающих с «зеленой» энергетикой, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

«Соглашение между Министерством энергетики Украины и Министерством иностранных дел Королевства Дания станет новым этапом углубления межправительственного сотрудничества, которое будет сосредоточено на укреплении среды для устойчивых энергетических решений и технологий, основанных на датском опыте и технической помощи, а также открывающихся возможностей для компаний, работающих с «зеленой» энергетикой», — говорится в сообщении.

Как отмечает министр энергетики Украины Герман Галущенко, «Дания является одним из европейских лидеров в осуществлении перехода к «зеленой» энергетике. Украина, в свою очередь, разделяет цели Европейского зеленого курса. Поэтому я вижу значительный потенциал для углубления сотрудничества наших государств в развитии возобновляемых источников энергии и усилении энергетической безопасности».

В пресс-службе Минэнерго отметили, что Украина прилагает значительные усилия для реализации проектов, направленных на уменьшение традиционного потребления энергии, повышение уровня энергоэффективности и внедрения энергосберегающих технологий. Разработанный Минэнерго проект Национального плана действий по энергоэффективности предусматривает уменьшение конечного потребления энергии более чем на 17% к 2030 году.

В свою очеред, датское энергетическое агентство внесет свой вклад в виде консультаций, технической помощи и взаимного обучения специалистов украинского энергетического сектора.

«Энергетическое партнерство с Данией будет способствовать улучшению условий для внедрения новейших экологически чистых энергетических технологий и привлечения инвестиций в стойку энергетику», — подытожил Галущенко.

Источник: Green Deal