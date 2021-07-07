Green Deal

16:16 07.07.2021

Scatec запустила пятую СЭС в Украине, построив более 300 МВт солнечной генерации в стране

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Scatec запустила пятую СЭС в Украине, построив более 300 МВт солнечной генерации в стране

Норвежская Scatec 6 июня провела церемонию открытия своей пятой солнечной электростанции (СЭС) в Украине мощностью 40 МВт в Чигиринском районе (Черкасская обл.).

Как сообщалось, со 2 июля компания также начала промышленную эксплуатацию своей самой крупной в Украине СЭС «Прогрессовка» (Николаевская обл.) мощностью 148 МВт, а с начала июня – СЭС 25 МВт в Каменке (Черкасская обл.).

Кроме того, в 2020 году Scatec запустила СЭС 54 МВт вблизи Богуслава (Киевская обл.), а в 2019 году совместно с Rengy Development Group реализовала свой первый украинский проект СЭС 47 МВт в Николаевской области.

Таким образом, общая мощность объектов солнечной генерации, построенных  Scatec в трех областях Украины, достигла 314 МВт.

Как сообщило ПАО «Черкассыоблэнерго», сооружение СЭС 40 МВт под Чигирином, в частности, стало одним из крупнейших инвестиционных проектов в Черкасской области.

С целью присоединения объекта Scatec к электрическим сетям «Черкассыоблэнерго» осуществило техническое переоснащение подстанции (ПС) 150/35/10 кВ «Орбита», а также построило две воздушные линии электропередач ВЛ-150 кВ «Орбита — Гринтеко – СЭС». Работы стоимостью 139 млн грн профинансированы частично из средств ООО «Гринтеко СЭС» (Scatec Ukraine) в качестве платы за присоединение к электросетям.

«Команда «Черкассыоблэнерго» со своей стороны полностью поддерживает развитие «зеленой» энергетики на Черкасщине и сделает все возможное для увеличения ее доли в общем количестве электроэнергии, выданной в электросети области», — отметил председатель правления ПАО Олег Самчук.

Scatec имеет свыше 3,5 ГВт ВИЭ-генерации в эксплуатации и на стадии строительства на четырех континентах. К 2025 году планирует достичь показателя в 15ГВт работающих и строящихся станций — как СЭС, так и ВЭС.

Штаб-квартира Scatec находится в Осло (Норвегия).

Акции компании котируются на фондовой бирже Осло под тикером SCATC. Крупнейшие акционеры — подконтрольное государству Equinor ASA (ранее – Statoil) – 13,08%, Scatec Innovation AS – 12,26% и управляющий государственными пенсионными фондами Норвегии Folketrygdfondet – 8,97%.

В первом квартале 2021 года доход компании от реализации продукции в Украине составил NOK20 млн при выработке 15 ГВт-ч, что более чем вдвое превышает показатели аналогичного периода 2020 года (NOK9 млн и 6 ГВт-ч). EBITDA выросла в 2,3 раза – до NOK16 млн, однако отрицательный свободный денежный поток на собственный капитал увеличился в 11 раз – до NOK11 млн.

Источник: Green Deal

Теги: #украина #scatec #сэс
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