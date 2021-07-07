Переход Украины на "зеленую" энергетику неизбежен, но какой ценой?

Максим Бабаев, CEO инвестиционной платформы GetMarket для портала Green Deal

Сложно предсказывать будущее, особенно в эпоху кардинальных изменений. Однако постепенно становится очевидным, что энергосистема будущего – это возобновляемая генерация (солнце, ветер, биоэнергетика), а также технологии, которые обеспечивают гибкость системы и компенсируют изменчивый график генерации ВИЭ. Это системы накопления энергии, “зеленый” водород, биостанции, управление спросом и умные сети. От развития этих технологий будет напрямую зависеть скорость перехода к устойчивым энергосистемам.

В довесок к глобальным вызовам Украина также имеет несколько специфических проблем, которые влияют на динамику развития страны. Это энергетическая зависимость от агрессивных соседей и критическое состояние инфраструктуры. Наши шаги для решения этих проблем определят, каким будет путь Украины к энергосистеме будущего.

“Легкий” путь

Я намеренно использую “легкий” в кавычках. Он не означает, что энергетический переход покажется нам прогулкой по пляжу. Но трудные и непопулярные решения, которые мы примем в ближайшее время, создадут условия для полноценной интеграции ВИЭ и новых технологий в энергетический рынок. Итак, что нам нужно сделать?

Во-первых, мы обновляем Энергетическую стратегию Украины. Новая версия учитывает все международные обязательства страны и прогнозы глобального развития отрасли.

Во-вторых, государство возвращает все существующие долги производителям “зеленой” электроэнергии согласно меморандуму и соответствующему закону. Это начинает возвращать доверие к Украине со стороны международных и внутренних инвесторов. Плюс удаляются “особенности работы рынка”, которые в большей мере и являются причиной этих долгов.

В-третьих, проекты ВИЭ получают возможность работать напрямую на рынке электроэнергии с дополнительными стимулами, которые позволят инвесторам получать стабильные финансовые модели. Это аукционы, “зеленые” надбавки, прямые договоры купли-продажи электроэнергии (корпоративные РРА), net metering. Внедрять эти механизмы – не придумывать велосипед, они уже работают во многих странах в разных формах и комбинациях. Новые мощности заменяют атомные и угольные блоки, отслужившие свой термин эксплуатации.

В-четвертых, законопроект, который регулирует работу аккумулирующих и высокоманевренных мощностей, принимается парламентом и вступает в силу. Это позволяет быстрее и дешевле интегрировать ВИЭ в работу энергосистемы. Закон базируется на развитии рынка, а не централизованном подходе.

Обновление энергетической инфраструктуры происходит через систему адекватных и прозрачных RAB тарифов и внедрение других механизмов. Страна целенаправленно готовит основу для полного перехода энергосистемы на ВИЭ.

Трудный путь

Государство декларирует приверженность “зеленому” пути развития. Но Green Deal, декарбонизация и т.д. продолжают оставаться лозунгами. На самом деле власти и дальше находятся под влиянием групп интересов, не заинтересованных в изменении status quo.

Украина идет по пути неадекватной устаревшей энергостратегии и все больше отстает от мира в контексте трансформации экономики. Мы продлеваем сроки эксплуатации старых атомных реакторов. Угольные станции тоже продолжают работать. Инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии, но модернизации сетей не происходит.

Монополисты сильно и негативно влияют на работу рынка и его регулирование. Они создают искривления, которые приносят сверхприбыли отдельным структурам, но не открывают возможности для независимых игроков. При этом дефицитность государственных компаний растет и ее постоянно приходится покрывать из бюджета.

Европейский союз, наш основной торговый партнер, вводит приграничный налог на выбросы углерода (Carbon Border Adjustment Mechanism). Украинские товары становятся менее конкурентоспособными, что приводит к потерям доходов от экспорта. Поскольку Украина не смогла создать новую систему поддержки ВИЭ и новых технологий на основе прямых продаж на рынке, корпоративных РРА и других механизмов, у компаний очень мало возможностей “озеленить” свое энергопотребление… Кроме собственного потребления энергии, что, впрочем, доступно далеко не для всех предприятий.

Из-за участившихся поломок, ремонтов на старых блоках и изношенности инфраструктуры, электроэнергия для потребителя, особенно в промышленности, постоянно дорожает. Наши тарифы становятся самыми высокими в Европе. Это влияет на цену всех без исключения потребительских товаров и услуг. Прибавляем сюда частые отключения и отнюдь не стабильную работу сети и получаем базу для социальной и политической нестабильности. Государство больше не может управлять энергетическим сектором и экономикой в целом.

После кризисного периода все-таки принимаются необходимые решения для перестройки сектора, и мы начинаем потихоньку догонять мир.

Какая разница?

Разница в том, насколько быстро мы сможем изменить развитие энергетической отрасли в сторону эффективности и экологичности. “Легкий” путь – это наш шанс стать наравне с лидерами начавшейся промышленной революции и получить всевозможные бонусы. Трудный – это путь стагнации, упущенных возможностей и страданий для нас и наших детей. Выбирайте…