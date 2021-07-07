Green Deal

13:45 07.07.2021

МХП планирует в 2021 году ввести систему учета отходов машинно-тракторного парка

2 мин читать
МХП планирует в 2021 году ввести систему учета отходов машинно-тракторного парка

Агрохолдинг МХП планирует в 2021 году ввести систему учета отходов, производимых его машинно-тракторным парком, что позволит отслеживать объем производимых отходов, наладить их эффективную транспортировку к местам утилизации, сообщается в нефинансовом отчете агрохолдинга за 2020 год.

Помимо этого, украинский сегмент МХП запланировал на этот год разработку модели подсчета выбросов парниковых газов его предприятиями.

В европейском операционном сегменте МХП планирует в 2021 году завершить ряд инвестпроектов: строительство в Хорватии двух солнечных электростанций; завершение в Словении и Сербии строительства очистных сооружений; строительство небольшой локальной очистной станции на биогазовой установке в Словении; модернизация и обновление производства на двух комбикормовых заводах и реконструкция нескольких ферм в Словении; строительство котельной в Боснии и Герцеговине, что сократит выбросы CO2 на местном производстве примерно на 25%, и автоматизация сжигания угля на ней.

Как отметил агрохолдинг, по итогам в 2020 года его предприятия снизили выбросы парниковых газов на 2,02% по сравнению с 2019 годом.

«В европейском операционном сегменте основные инвестиционные проекты в 2020 году были направлены на модернизацию технологий и автоматизацию производства, что повысило нашу эффективность и снизило оказываемое на окружающую среду влияние», — говорится в сообщении МХП.

По данным агрохолдинга, в 2020 году были модернизированы технологии на бойне в Словении. Это позволило увеличить производительность на этом предприятии, улучшить условия работы. Кроме того, в минувшем году в этой стране началось строительство станции очистки сточных вод.

Помимо этого, МХП в 2020 году завершил инвестировать в мясную отрасль Хорватии, тем самым нарастив свои производственные мощности, тогда как в Сербии приступил к строительству фермерского комплекса и станции очистки сточных вод.

В Боснии и Герцоговине в 2020 году были реализованы два крупных инвестпроекта для увеличения производственных мощностей, начато строительство установки очистки сточных вод.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года агрохолдинг завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Источник: Green Deal

Теги: #мхп #трактор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:22 09.06.2021
МХП открыл "Мясомаркет" во Львове

МХП открыл "Мясомаркет" во Львове

14:47 26.05.2021
МХП полностью перейдет на электронный документооборот в 2021 году

МХП полностью перейдет на электронный документооборот в 2021 году

10:44 21.05.2021
МХП откроет лабораторию мясных изделий в Нацуниверситете пищевых технологий

МХП откроет лабораторию мясных изделий в Нацуниверситете пищевых технологий

09:40 19.05.2021
МХП завершил I кв.-2021 с чистой прибылью $1 млн при росте выручки на 1%

МХП завершил I кв.-2021 с чистой прибылью $1 млн при росте выручки на 1%

20:12 30.04.2021
Fitch подтвердил рейтинг "МХП" на уровне "В+" со стабильным прогнозом

Fitch подтвердил рейтинг "МХП" на уровне "В+" со стабильным прогнозом

15:06 28.04.2021
МХП выплатит в апреле $30 млн дивидендов за 2020г,

МХП выплатит в апреле $30 млн дивидендов за 2020г,

17:11 16.04.2021
МХП преобразует коммерческий департамент в департамент развития бизнеса клиентов

МХП преобразует коммерческий департамент в департамент развития бизнеса клиентов

13:18 16.04.2021
Средняя цена на курятину в I кв.-2021, по уточненным данным МХП, выросла на 4% вместо снижения на 1%

Средняя цена на курятину в I кв.-2021, по уточненным данным МХП, выросла на 4% вместо снижения на 1%

13:55 14.04.2021
Аренда МХП логистического центра "Арктика" у Dragon Capital не приведет к значительным изменениям на рынке куриного мяса - АМКУ

Аренда МХП логистического центра "Арктика" у Dragon Capital не приведет к значительным изменениям на рынке куриного мяса - АМКУ

16:09 08.04.2021
"Глава "МХП" Косюк продает свою яхту Асе за €119 млн.

"Глава "МХП" Косюк продает свою яхту Асе за €119 млн.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

Рада приняла в целом закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов в Украине

"ДТЭК" готов рассматривать предложения о продаже ТЭС и угольных шахт - гендиректор

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ПОСЛЕДНЕЕ

Переход Украины на "зеленую" энергетику неизбежен, но какой ценой?

После приостановки кредитования проектов под "зеленый" тариф Укргазбанк готов финансировать другие ВИЭ-проекты – зампред

ВИЭ-генерация в качестве компромисса предложит отсрочить введение акциза на "зеленую" э/э до конца действия "зеленого" тарифа

ЕС представил стратегию устойчивого финансирования для борьбы с изменением климата

Германская enercast предоставит "ГарПок" услуги прогнозирования мощности ВИЭ

Нью-Йорк установит 120 зарядных станций для электромобилей возле тротуаров к октябрю 2021 года

Регистрации электромобилей в Украине в I пол.-2021 выросли на 5% - Федерация автопрома

Об экологическом лицемерии «ресурсного законопроекта» №5600

Госэнергоэффективности начало отбор проектов для финансирования за счет «зеленых» облигаций

Европейская Svevind намерена построить завод "зеленого" водорода в Казахстане

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА