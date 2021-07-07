МХП планирует в 2021 году ввести систему учета отходов машинно-тракторного парка

Агрохолдинг МХП планирует в 2021 году ввести систему учета отходов, производимых его машинно-тракторным парком, что позволит отслеживать объем производимых отходов, наладить их эффективную транспортировку к местам утилизации, сообщается в нефинансовом отчете агрохолдинга за 2020 год.

Помимо этого, украинский сегмент МХП запланировал на этот год разработку модели подсчета выбросов парниковых газов его предприятиями.

В европейском операционном сегменте МХП планирует в 2021 году завершить ряд инвестпроектов: строительство в Хорватии двух солнечных электростанций; завершение в Словении и Сербии строительства очистных сооружений; строительство небольшой локальной очистной станции на биогазовой установке в Словении; модернизация и обновление производства на двух комбикормовых заводах и реконструкция нескольких ферм в Словении; строительство котельной в Боснии и Герцеговине, что сократит выбросы CO2 на местном производстве примерно на 25%, и автоматизация сжигания угля на ней.

Как отметил агрохолдинг, по итогам в 2020 года его предприятия снизили выбросы парниковых газов на 2,02% по сравнению с 2019 годом.

«В европейском операционном сегменте основные инвестиционные проекты в 2020 году были направлены на модернизацию технологий и автоматизацию производства, что повысило нашу эффективность и снизило оказываемое на окружающую среду влияние», — говорится в сообщении МХП.

По данным агрохолдинга, в 2020 году были модернизированы технологии на бойне в Словении. Это позволило увеличить производительность на этом предприятии, улучшить условия работы. Кроме того, в минувшем году в этой стране началось строительство станции очистки сточных вод.

Помимо этого, МХП в 2020 году завершил инвестировать в мясную отрасль Хорватии, тем самым нарастив свои производственные мощности, тогда как в Сербии приступил к строительству фермерского комплекса и станции очистки сточных вод.

В Боснии и Герцоговине в 2020 году были реализованы два крупных инвестпроекта для увеличения производственных мощностей, начато строительство установки очистки сточных вод.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года агрохолдинг завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Источник: Green Deal