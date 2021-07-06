ЕС представил стратегию устойчивого финансирования для борьбы с изменением климата

Европейская комиссия презентовала стратегию устойчивого финансирования для борьбы с изменением климата, Европейский стандарт "зеленых" облигаций, а также приняла делегированный регламент относительно раскрытия финансовыми и нефинансовыми компаниями информации о степени стабильности их деятельности, пишет Green Deal.

"Стратегия устойчивого финансирования является ключом к привлечению частного финансирования для достижения наших целей в сфере климата и решения других экологических проблем. Мы также хотим создать возможности устойчивого финансирования для малого и среднего бизнеса", – цитируется вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в официальном релизе.

Как отмечается в документе, стабильность работы компаний является главной чертой восстановления ЕС после пандемии COVID-19, и финансовый сектор будет играть ключевую роль в процессе достижения целей Европейского "зеленого" курса.

Новая стратегия устойчивого финансирования направлена на поддержку финансирования перехода к устойчивой экономике, предлагая комплекс мер в четырех сферах: финансирование переходного периода, повышение инклюзивности малых и средних предприятий и потребителей, повышение устойчивости и вклада финансовой системы, а также разработка международных инициатив и стандартов устойчивого финансирования наряду с поддержкой стран-партнеров ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия предложила свою версию Европейского стандарта "зеленых" облигаций в рамках реализации стратегии Green Deal. Отмечается, что такое регулирование поможет избежать "зеленого отмывания" денег (greenwashing) и установит "золотой стандарт" того, как компании и государственные органы могут использовать "зеленые" облигации для привлечения средств на рынках капитала.

"У эмитентов будет надежный инструмент для демонстрации того, что они финансируют поистине "зеленые" проекты, которые соответствуют таксономии ЕС. А инвесторы, покупающие облигации, смогут легче оценивать, сравнивать и доверять, что их инвестиции устойчивы, тем самым снижая риски, связанные с "зеленым отмыванием", – поясняется в сообщении.

Еврокомиссия также приняла делегированный регламент, дополняющий Статью 8 Положения о таксономии, который требует от финансовых и нефинансовых компаний предоставлять инвесторам информацию об экологических характеристиках их активов и экономической деятельности, в том числе информацию о капитальных и операционных расходах, связанных с экологически устойчивой экономической деятельностью. Как отмечается, рынки и инвесторы нуждаются в ясной и сопоставимой информации об устойчивом развитии, чтобы предотвратить "зеленое отмывание".

Делегированный регламент будет передан на рассмотрение Европейского парламента и Совета ЕС.

Как сообщалось, для ускорения энергетического перехода Еврокомиссия разработала первую в мире классификацию экологически устойчивых видов деятельности – "зеленую" таксономию ЕС. Первая ее часть была опубликована 21 апреля и вступит в силу в январе следующего года.

"Зеленая" таксономия ЕС – основанная на научных критериях системы, определяющей для инвесторов те виды деятельности, которые позволят осуществить декарбонизацию экономики.