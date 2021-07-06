Германская enercast предоставит "ГарПок" услуги прогнозирования мощности ВИЭ

Германская компания enercast, поставщик технологий прикладного искусственного интеллекта и цифровой трансформации возобновляемых источников энергии (ВИЭ), заключила с госпредприятием "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") договор на услуги прогнозирования и планирования мощности ВИЭ в Украине.

Согласно сообщению enercast, договор заключен благодаря поддержке проекта "Энергетическая безопасность" Агентства США по международному развитию (USAID) и после тщательного отбора.

Компания уточняет, что в настоящее время установленная мощность солнечных и ветряных электростанций (СЭС и ВЭС), чью электроэнергию закупает "ГарПок", составляет около 7 ГВт.

По словам директора госкомпании Константина Петриковца, которые приведены в релизе, в ближайшие годы система прогнозирования и планирования "ГарПок" будет расширена и улучшена. Это позволит делать прогнозы с максимально возможной точностью.

В сообщении отмечается, что "ГарПок" несет ответственность перед оператором системы передачи "Укрэнерго" за дисбалансы входящих в его балансирующую группу ВИЭ, поэтому очень важно круглосуточно иметь точные прогнозы мощности для каждых 15-мин блоков времени.

"Использование компанией enercast прикладного искусственного интеллекта и высокоточных погодных моделей является решающим фактором успеха для интеграции ветровой и солнечной энергии в украинскую энергосистему", – считает германская компания.

Основанная в 2011 году enercast со штаб-квартирой в Касселе (Германия) уточняет, что с выходом на рынок Украины она теперь работает в 20 странах с портфелем ВИЭ на 180 ГВт установленной мощности.

Источник: Green Deal