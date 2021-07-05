Нью-Йорк установит 120 зарядных станций для электромобилей возле тротуаров к октябрю 2021 года

Власти Нью-Йорка в текущем году установят первые станции зарядки электромобилей, расположенные возле тротуаров.

Департамент транспорта Нью-Йорка сообщил, что к октябрю жителям города будут доступны 100 зарядных станций для общественного пользования. Еще 20 станций будут предназначены для городского парка электромобилей.

По словам местных чиновников, расширение сети зарядных станций необходимо для реализации экологических целей, которые предусматривают достижение нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году, пишет газета The Wall Street Journal.

«Если Нью-Йорк хочет сократить и впоследствии полностью устранить выбросы углерода, крайне важно, чтобы все машины в городе были электрическими», — заявил глава департамента транспорта Нью-Йорка Хэнк Гутмен. Он сказал, что пилотная программа, которая будет длиться в течение 4 лет, является отправной точкой.

На текущий момент возможности для зарядки электромобилей в Нью-Йорке ограничены: в городе есть возможность зарядить около 15 тыс. зарегистрированных электрокаров. Для жителей доступны около 1,4 тыс. зарядных установок второго уровня, способных обеспечить 80% заряда за 4-8 часов, и 117 портов для быстрой зарядки — на 80% за полчаса-час. Основная часть этих зарядных станций расположена на крытых парковках, сообщили представители департамента.

Новые зарядные станции будут относиться ко второму уровню.

Гутмен отметил, что ограниченные возможности для зарядки являются препятствием для расширения доступа населения к электромобилям, особенно для тех, кто не может позволить себе частные парковочные места на крытых парковках. По данным департамента транспорта, количество электромобилей, зарегистрированных в Нью-Йорке, увеличилось на 50% только за последний год, однако на них приходится лишь малая доля от общего числа транспортных средств в городе.

Первая новая зарядная станция была установлена в Бронксе на прошлой неделе. Стоимость одного часа зарядки составляет $2,5 днем и $1 ночью. Управлять сетью зарядных станций будет оператор FLO, штаб-квартира которого находится в Квебеке, в рамках контракта с американской Consolidated Edison Inc.

Источник: Green Deal