Green Deal

10:30 05.07.2021

Европейская Svevind намерена построить завод "зеленого" водорода в Казахстане

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Европейская Svevind намерена построить завод "зеленого" водорода в Казахстане

Шведско-германская группа Svevind Energy GmbH планирует построить в Актау (Мангистауская область Казахстана) завод по производству «зеленого» водорода, сообщила пресс-служба нацкомпании Kazakh Invest.

«Проект предусматривает производство «зеленого» водорода из 30 ГВт электроэнергии путем электролиза и опреснения воды. Ежегодно на проекте намерены производить до 2 млн тонн продукции», — говорится в пресс-релизе.

«Часть производимого на заводе водорода планируется экспортировать в страны Европы и КНР. Оставшуюся часть инвесторы намерены перерабатывать в «зеленый» аммиак для дальнейшего использования в Казахстане в различных отраслях в качестве сырья. Предположительно реализация проекта займет от 6 до 10 лет», — отмечается в информации.

На сайте Svevind сообщается: «Инвестор и разработчик проекта Svevind Energy GmbH и Kazakh Invest подписали меморандум о взаимопонимании в отношении плана по разработке крупномасштабных установок по производству «зеленого» водорода с использованием огромных ресурсов ветровой и солнечной энергетики в Казахстане. Svevind планирует установить ветряные и солнечные электростанции общей мощностью 45 ГВт в основном в степных районах Западного и Центрального Казахстана. «Зеленая» электроэнергия на 30 ГВт будет питать электролизеры для производства около 3 млн тонн «зеленого» водорода ежегодно».

Ожидается, что этапы разработки, проектирования, закупок и финансирования займут от трех до пяти лет, этапы строительства и ввода в эксплуатацию — около пяти лет уточняет Svevind.

Стоимость проекта пока не определена.

Группа компаний Svevind занимается разработкой и реализацией проектов ВИЭ, имеет подразделения консалтинга и торговли. На ее сайте также сообщается, что в Казахстане действует дочерняя компания — TOO «REC Renewable Energy Qazaqstan».

Источник: Green Deal

 

Теги: #водород #завод #казахстан
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