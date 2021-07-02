Scatec запустила в работу свою самую мощную СЭС в Украине "Прогрессовка" в Николаевской области

Норвежская Scatec со 2 июля начинает промышленную эксплуатацию своей самой большой в Украине солнечной электростанции (СЭС) "Прогрессовка" (Николаевская обл.) мощностью148 МВт.

"Мы рады завершить наш четвертый проект в Украине, поддерживая переход страны к зеленой энергетике", – цитируются в сообщении на сайте компании генеральный директор Scatec Реймонд Карлсен

Проект "Прогрессовка" предусматривает производство 184 ГВт-ч э/э в год, что обеспечит ресурсом 76 тыс. домохозяйств и приведет к уменьшению выбросов парниковых газов свыше 70 тыс. тонн, указано в сообщении.

Срок эксплуатации СЭС составляет более 30 лет.

Как сообщалось, в июне ПАО "Черкассыоблэнерго" присоединило к своим электросетям СЭС ООО "Чистая Энергия-2011" Scatec Ukraine мощностью 25 МВт в Каменке (Черкасская обл.). Ранее, в январе, Scatec и ее партнер голландский банк FMO подключили к сети в Каменке СЭС мощностью 32 МВт.

На рынок Украины компания вышла в 2017 году, построив с тех пор также СЭС 54 МВт вблизи Богуслава (Киевская обл.).

Планируется также к запуску первая очередь станции в Чигирине (Черкасская обл.) мощностью 40 МВт.

Scatec имеет свыше 3,5 ГВт ВИЭ-генерации в эксплуатации и на стадии строительстве на четырех континентах. К 2025 году планирует достичь показателя в 15ГВт работающих и строящихся станций, как СЭС, так и ВЭС.

Штаб-квартира Scatec находится в Осло (Норвегия). Акции компании котируются на фондовой бирже Осло под тикером SCATC. Крупнейшие акционеры – подконтрольное государству Equinor ASA (ранее – Statoil) – 13,08%, Scatec Innovation AS – 12,26% и управляющий государственными пенсионными фондами Норвегии Folketrygdfondet – 8,97%.