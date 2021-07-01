Green Deal

18:23 01.07.2021

"Укрэнерго" допускает выпуск "зеленых" облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией на сумму свыше заявленных ранее €500 млн — Кудрицкий

2 мин читать
"Укрэнерго" допускает выпуск "зеленых" облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией на сумму свыше заявленных ранее €500 млн — Кудрицкий

Объем выпуска облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией может быть увеличен, если спецобязательства по оплате «зеленой» электроэнергии не будут сбалансированы в текущем году, сообщил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Можем увеличить объем размещения облигаций, например, до EUR600 млн, если будем видеть, что ПСО по зеленым не будет сбалансированным. Это даст возможность не допустить больших долгов перед ВИЭ за текущий год», — сказал он на пресс- конференции в Киеве в четверг.

По словам Кудрицкого, «Укрэнерго» рассчитывает выпустить облигации уже в сентябре, если для этого будут надлежащие условия. «Необходимо выбрать правильный момент для объявления, чтобы получить небольшую ставку размещения. Если мы будем видеть, что это возможно в сентябре, разместим в сентябре, если будет более выгодно в октябре, то значит в октябре», — разъяснил он.

Вместе с тем Кудрицкий добавил, что «Укрэнерго» находится в процессе выбора лид- менеджеров для размещения облигаций.

«Это будут крупные международные финансовые организации с сильной репутацией. Один банк — для европейского рынка, другой — для американского, чтобы мы могли быть уверены в получении необходимого результата на обоих рынках», — пояснил Кудрицкий.

Как сообщалось, Укрэнерго планирует выпуск облигаций на сумму EUR500 млн с пятилетним сроком погашения для расчетов с производителями «зеленой» электроэнергии за 2020 год осенью текущего года.

Источник: Green Deal

Теги: #укрэнерго #облигации #кудрицкий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:05 30.06.2021
НЦКБФР зарегистрировала выпуск облигаций фармкомпании "Дарница" на 2 млрд грн

НЦКБФР зарегистрировала выпуск облигаций фармкомпании "Дарница" на 2 млрд грн

16:25 29.06.2021
"Зеленые" облигации могут стать действенным механизмом урегулирования ситуации с ВИЭ – глава "ГарПока"

"Зеленые" облигации могут стать действенным механизмом урегулирования ситуации с ВИЭ – глава "ГарПока"

13:14 11.06.2021
"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

20:44 21.05.2021
НКЦБФР электронно допустила к обращению в Украине облигации Eurohold – владельца двух украинских СК

НКЦБФР электронно допустила к обращению в Украине облигации Eurohold – владельца двух украинских СК

16:19 20.05.2021
Глава "Укрэнерго" Кудрицкий: Синхронизация украинской энергосистемы с европейской в 2023 году состоится

Глава "Укрэнерго" Кудрицкий: Синхронизация украинской энергосистемы с европейской в 2023 году состоится

10:57 18.05.2021
Министр энергетики Галущенко просит НКРЭКУ запретить импорт э/э из РФ и Беларуси

Министр энергетики Галущенко просит НКРЭКУ запретить импорт э/э из РФ и Беларуси

16:01 06.05.2021
Участники АСЭУ намерены судиться с "Укрэнерго" по поводу необоснованных ограничений СЭС, в том числе ночью

Участники АСЭУ намерены судиться с "Укрэнерго" по поводу необоснованных ограничений СЭС, в том числе ночью

15:40 05.05.2021
"Укрэнерго" считает необходимым повысить тариф на передачу э/э с 1 августа на 21% − до 355,55 грн/МВт-ч

"Укрэнерго" считает необходимым повысить тариф на передачу э/э с 1 августа на 21% − до 355,55 грн/МВт-ч

18:56 29.04.2021
"Укрэнерго" намерено рассчитаться с участниками балансирующего рынка до момента реализации их судебных исков – Кудрицкий

"Укрэнерго" намерено рассчитаться с участниками балансирующего рынка до момента реализации их судебных исков – Кудрицкий

15:44 29.04.2021
"Укрэнерго" получило 4 млрд грн от "Укрэксимбанка" в рамках кредита под госгарантии для погашения долгов перед "ГарПоком"

"Укрэнерго" получило 4 млрд грн от "Укрэксимбанка" в рамках кредита под госгарантии для погашения долгов перед "ГарПоком"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

Рада приняла в целом закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов в Украине

"ДТЭК" готов рассматривать предложения о продаже ТЭС и угольных шахт - гендиректор

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ПОСЛЕДНЕЕ

Укргазбанк выдал Voda UA 6,7 млн грн кредита для производства воды в экологичной упаковке

Renault планирует к 2030 году довести долю электромобилей в своей линейке до 90%

Всемирный банк предоставит "Укргидроэнерго" $212 млн на СНЭ и СЭС

Рада приняла за основу законопроект об обязательном использовании не менее 5% биотоплива в автобензине с 1 мая 2022 года

Канада намерена запретить продажу бензиновых автомобилей с 2035 года

ВИЭ-генерация в ЕС впервые превысила генерацию из ископаемых источников энергии

Реализация судебных решений по искам ВИЭ-генерации к "ГарПоку" может привести к коллапсу системы – глава предприятия

Украина открыта к сотрудничеству с ЧБТР по четырем приоритетным направлениям - первый вице-премьер

Менеджмент Панамского канала готовит инвестпрограмму для противодействия последствиям изменения климата

Цены на уголь возросли до максимума за 10 лет, несмотря на планы сокращения выбросов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА