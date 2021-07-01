"Укрэнерго" допускает выпуск "зеленых" облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией на сумму свыше заявленных ранее €500 млн — Кудрицкий

Объем выпуска облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией может быть увеличен, если спецобязательства по оплате «зеленой» электроэнергии не будут сбалансированы в текущем году, сообщил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Можем увеличить объем размещения облигаций, например, до EUR600 млн, если будем видеть, что ПСО по зеленым не будет сбалансированным. Это даст возможность не допустить больших долгов перед ВИЭ за текущий год», — сказал он на пресс- конференции в Киеве в четверг.

По словам Кудрицкого, «Укрэнерго» рассчитывает выпустить облигации уже в сентябре, если для этого будут надлежащие условия. «Необходимо выбрать правильный момент для объявления, чтобы получить небольшую ставку размещения. Если мы будем видеть, что это возможно в сентябре, разместим в сентябре, если будет более выгодно в октябре, то значит в октябре», — разъяснил он.

Вместе с тем Кудрицкий добавил, что «Укрэнерго» находится в процессе выбора лид- менеджеров для размещения облигаций.

«Это будут крупные международные финансовые организации с сильной репутацией. Один банк — для европейского рынка, другой — для американского, чтобы мы могли быть уверены в получении необходимого результата на обоих рынках», — пояснил Кудрицкий.

Как сообщалось, Укрэнерго планирует выпуск облигаций на сумму EUR500 млн с пятилетним сроком погашения для расчетов с производителями «зеленой» электроэнергии за 2020 год осенью текущего года.

Источник: Green Deal