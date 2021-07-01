Всемирный банк предоставит "Укргидроэнерго" $212 млн на СНЭ и СЭС

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) 30 июня утвердил предоставление ЧАО «Укргидроэнерго» (УГЭ) $212 млн на производство гибридных систем производства электроэнергии.

«Проект даст возможность увеличить гибкость украинской энергетической системы, что поможет в синхронизации с европейской энергетической сетью и декарбонизации энергетического сектора», — говорится в сообщении ВБ.

В частности, Международный банк реконструкции и развития (МБРР) выделит УГЭ $177 млн, а Фонд чистых технологий (ФЧТ) – $35 млн, в т.ч. $1 млн – в виде гранта.

«Финансирование ВБ будет способствовать снижению рисков, связанных с синхронизацией украинской энергосистемы с европейской энергетической сетью и поможет в ее декарбонизации, путем поддержки большей интеграции возобновляемой энергетики», — отмечают в банке.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №550 от 2 июня 2021 года одобрил решение о привлечении «Укргидроэнерго» под государственные гарантии займов в $211 млн от МБРР и ФЧТ в рамках проекта повышения устойчивости энергосистемы, предусматривающего установление гибридных систем производства электроэнергии.

Средства будут направлены на установку 197 МВт литий-ионных систем накопления энергии (СНЭ) на Киевской ГАЭС (46 МВт), Каневской ГЭС (3х22 МВт), Кременчугской ГЭС (60 МВт) и Среднеднепровской ГЭС (25 МВт) для предоставления вспомогательных услуг регулирования частоты и мощности. Еще 15 МВт цинк-воздушных СНЭ будет установлено на Днестровской ГЭС.

Кроме того, на вышеуказанных станциях будут установлены солнечные фотоэлектрические станции мощностью 10,6 МВт, 13,5 МВт, 6,5 МВт, 5,3 МВт и 28 МВт соответственно (суммарно 63,9 МВт).

Гибридные установки по производству электроэнергии на основе батарейных накопителей позволят «Укргидроэнерго» предоставить оператору системы передачи «Укрэнерго» дополнительный резерв поддержания частоты (РПЧ) и расширить регулирующий диапазон автоматического резерва восстановления частоты (аРВЧ), необходимых для обеспечения надежного функционирования и соблюдения операционной безопасности ОЭС Украины и качества электрической энергии.

«Укргидроэнерго» эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5744,8 МВт.

Источник: Green Deal