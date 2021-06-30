Green Deal

13:28 30.06.2021

Канада намерена запретить продажу бензиновых автомобилей с 2035 года

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Канада намерена запретить продажу бензиновых автомобилей с 2035 года

Канадское правительство запретит реализацию автомобилей в двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в стране с 2035 года для достижения целей климатической нейтральности к середине века.

«Канада не сможет достичь климатических целей, если не будут сокращены выбросы от автомобилей, внедорожников и пикапов, которые в настоящее время растут», — сказал директор национальной программы по защите окружающей среды Кейт Брукс, слова которого приводятся в релизе правительства.

По его словам, только 3,5% автомобилей, продаваемых в настоящее время в Канаде, являются электрическими. «Правительству необходимо увеличить поддержку развития электромобилей», — добавил он.

Отмечается, что для достижения Канадой новой цели и определённости на пути к ней, правительство страны предложит «комбинацию инвестиций и нормативных актов». Также будут разработаны промежуточные цели на 2025 и 2030 годы и дополнительные обязательные нормативы, которые могут потребоваться помимо канадских нормативов выбросов парниковых газов для легких транспортных средств.

Канадское правительство уже инвестировало более 1 млрд [канадских] долларов в меры по поддержке внедрения автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Правительство также ввело новые меры для поддержки перехода автомобильного сектора к производству климатически нейтральных автомобилей, включая снижение корпоративного налога на 50% для предприятий, производящих такие автомобили и компоненты для них в Канаде.

Источник: Green Deal

Теги: #канада #автомобили #бензин #запрет
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