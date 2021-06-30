Green Deal

12:43 30.06.2021

ВИЭ-генерация в ЕС впервые превысила генерацию из ископаемых источников энергии

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ВИЭ-генерация в ЕС впервые превысила генерацию из ископаемых источников энергии

Производство электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в Европейском союзе впервые превзошло электрогенерацию из ископаемого топлива. Об этом сообщается в предварительном отчете европейского статистического агентства Евростат за 2020 год.

По данным Евростата, в прошлом году производство электроэнергии из ВИЭ выросло до 1 052 582 ГВт ч, что на 29 994 ГВт ч больше, чем выработка из ископаемого топлива. В 2019 году этот показатель составлял 979 866 ГВт ч, в то время как в 1990 году — 303 279 ГВт ч.

В прошлом году производство электроэнергии из ископаемого топлива в Евросоюзе снизилось на 9,8%, достигнув самой низкой точки за 30 лет: с 1 133 402 ГВт ч в 2019 году до 1 022 589 ГВт ч в 2020 году. В 1990 году этот показатель составлял 1 226 156 ГВт ч, а в 2007 году он достиг пика в 1 584 005 ГВт ч.

Предварительные данные за 2020 год показывают, что использование нефти и нефтепродуктов снизилось на 12,9% по сравнению с 2019 годом. Этот же показатель в сравнении с аналогичной цифрой за 2005 год демонстрирует падение на 23,1%. В случае с природным газом снижение по сравнению с 2019 годом составило 2,6%, с 2005 годом — 8,9%.

Использование бурого и каменного угля продолжает резко снижаться из-за последствий пандемии в сочетании с политикой отказа от этого энергоресурса. Предварительные данные за 2020 год показывают падение по сравнению с предыдущим годом на 20% для бурого угля и 18% — для каменного угля. С 2005 по 2020 год использование каменного угля сократилось более чем вдвое (на 51,2%), в то время как производство электроэнергии из бурого угля упало на 44,9%.

Источник: Green Deal

Теги: #ес #виэ #инфографика
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