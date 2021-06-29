Реализация судебных решений по искам ВИЭ-генерации к "ГарПоку" может привести к коллапсу системы – глава предприятия

Реализация судебных решений по искам производителей "зеленой" электроэнергии к ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") и взыскание с него в пользу истцов задолженностей, приведет к наращиванию этих долгов перед другими производителями и в итоге к усугублению кризиса в отрасли, считает глава "ГарПока" Константин Петриковец.

"В целом ситуация с судами может стать критической для нас и для энергосистемы. И я очень благодарен большим производителям "зеленой" электроэнергии, что они понимают последствия этих судебных решений и не подали исков. Хоть каким-то образом можно контролировать ситуацию, чтобы не допустить стремительного коллапса, который зразу же парализует всю систему", – сказал Петриковец в интервью интернет-порталу "Энергореформа".

Он уточнил, что сейчас более ста компаний подали иски к "ГарПоку" на 1,5 млрд грн о взыскании долгов за отпущенную ему "зеленую" электроэнергию, вместе с тем единственным источником расчетов по решению судов являются средства для оплаты "зеленой" э/э.

В то же время глава "ГарПока" отметил, что путем переговоров удалось достичь понимания с 26 истцами, и те отозвали свои иски.

"Мы со всеми контрагентами, которые с нами судятся, пытаемся договориться. У нас масштабный переговорный процесс, диалог не прекращается", – объяснил Петриковец.

По его словам, в ходе переговоров ГП также поднимает вопрос о том, чтобы компании отзывали штрафные санкции и таким образом не усугубляли проблему с выплатами, поскольку отдельных источников на их оплату не существует.

"В части основной суммы долгов все понятно, а со штрафами не соглашаемся и оспариваем", – объяснил он позицию "ГарПока" в судах.