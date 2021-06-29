Украина открыта к сотрудничеству с ЧБТР по четырем приоритетным направлениям - первый вице-премьер

Украина открыта для сотрудничества с Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР) по четырем приоритетным направлениям, таким как технологическое производство, безопасность жизни, энергетическая безопасность и декарбонизация, а также по региональным проектам малого и среднего бизнеса, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко по итогам ежегодного 23-го заседания Совета управляющих ЧБТР.

"Украина имеет значительные возможности для развития бизнеса. Сейчас мы сформировали четыре перспективные группы отраслей: технологическое производство, безопасность жизни, энергетическая безопасность и декарбонизация, а также реализация региональных проектов малого и среднего бизнеса. К последней группе можно отнести развитие бизнеса в сельском хозяйстве, пищевой и легкой промышленности", – цитирует пресс-служба Любченко в релизе на сайте министерства.

"Именно эти виды экономической деятельности станут точками роста экономики государства. Так что надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, вашу финансовую поддержку проектов и реформ в Украине", – добавил первый вице-премьер, принявший участие в заседании, прошедшем 25 июня.

Как указало Минэкономики, в целом ЧБТР утвердил 52 программы почти на EUR820 млн. Среди наиболее крупных – заем "Метинвесту" на EUR62 млн на финансирование закупок спецоборудования, заем "Укргазбанку" на сумму EUR30 млн для содействия финансированию "зеленой" энергетики, включая энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и другие "зеленые" проекты.

Как указал ЧБТР в релизе по итогам заседания, портфель банка на конец 2020 года превысил EUR2 млрд, что на 12% больше по сравнению с 2019 годом. "Банк сохраняет свою прибыльность шестнадцатый год подряд с чистой прибылью в размере EUR14,2 млн", – указано в сообщении на его сайте.

ЧБТР создан в 1999 году для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна. Его учредителями являются правительства 11 стран: Украины, Греции, Турции, Болгарии, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, России. Штаб-квартира ЧБТР расположена в Салониках. Приоритетными для банка являются вопросы транспортных сообщений, энергетики, сельского хозяйства, торговли и другие. ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество путем предоставления кредитов, кредитных линий, акционерного капитала и гарантий для проектов и торгового финансирования в государственном и частном секторах стран-участниц.

Источник: Green Deal