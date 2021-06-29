Менеджмент Панамского канала готовит инвестпрограмму для противодействия последствиям изменения климата

Изменение климата заставляет администрацию Панамского канала искать инвестиции в систему шлюзов и снабжение их водой, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей канала.

В понедельник, согласно сообщению издания, администрация должна представить новый план развития инфраструктуры, подробности пока не приводятся.

«Наша задача — решить проблему воды», — заявил глава администрации Панамского канала Рикаурте Васкес. По его словам, климатические изменения привели к тому, что в канале в засушливые месяцы слишком мало воды, а в период между ними штормы и ливни, участившиеся вследствие глобального потепления, приводят к переполнению водой шлюзов и ставят под угрозу целостность плотин, а также повышают риск образования оползней и возникновения донных отложений.

«Шлюзы были спроектированы для более однородной и менее изменчивой погоды. В новых условиях нам нужно изменить процесс хранения и использования воды», — сказал Васкес.

Нарастанию проблем способствовало расширение Панамского канала, потребовавшее вложений в $5 млрд и занявшее девять лет. После его завершения в июне 2016 года пропускная способность этой транспортной артерии увеличилась более чем вдвое.

Яркой индикацией сложностей с водоснабжением канала стало падение уровня воды в озере Гатун, которое является основным источником воды для заполнения канала, до исторически низкой отметки, зафиксированное в 2020 году. Снижение уровня воды в Гатуне означает, что суда не могут пройти по каналу полностью загруженными.

Панамский канал протяженностью около 80 километров соединяет одноименный залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. В отличие от Суэцкого он не проложен по всей длине на уровне моря: используются шлюзы на входе и выходе, ограничивающие пресноводный фарватер.

Перебои в работе Панамского канала могут отрицательно сказаться на экспортерах и потребителях, отмечает WSJ. Он используется для поставок меди из Чили в Европу и сжиженного газа от одного американского побережья к другому. Также через канал на Восточное побережье США поставляются вина из Чили и бананы из Эквадора.

С 1999 года канал является собственность панамского правительства. Он является одним из главных источников дохода для этой страны.

Источник: Green Deal