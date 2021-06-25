Секретариат Энергосообщества и ЕБРР заявили о нарушениях законов при введении акциза на э/э из ВИЭ

Введение акциза на электроэнергию из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) является нарушением законодательства по поддержке ВИЭ-генерации и может привести к дополнительным обращениям инвесторов в международный арбитраж, заявили в Секретариате Энергосообщества, Европейском банке реконструкции и развития, а также ряде других международных финансовых институтов.

Имеющееся в распоряжении агентства «Интерфакс-Украина» письмо соответствующего содержания от 22 июня, подписанное, в частности, замдиректора секретариата Энергосообщества Дирком Бушле, управляющим директором по Восточной Европе и Кавказу ЕБРР Маттео Патрони, вице-президентом Черноморского банка торговли и развития Хасаном Демирганом, направлено спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с копией премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и министрам энергетики и финансов Герману Галущенко и Сергею Марченко.

Предлагаемое введение с 1 июля 2021 года акциза на электроэнергию из ВИЭ независимо от его уровня будет нарушением так называемого стабилизационного положения, закрепленного действующим с 1 августа 2020 года законом Украины №810-IX и гарантирующего неизменность законодательства для производителей э/э по зеленому тарифу на весь период его действия, говорится в письме.

Вместе с тем его авторы указывают, что внедрение акциза приведет к дальнейшей дестабилизации сектора, долги перед которым на 30 апреля составляют 17,8 млрд грн, и негативно повлияет на инвестиционную привлекательность Украины.

При этом они отмечают, что снижение зеленых тарифов согласно закону №810 уже привело к подаче, по крайней мере, одного «показательного» иска против Украины в международный арбитраж, а дальнейшее внесение каких-либо односторонних изменений в законодательство с целью ввести или увеличить налоги с большой вероятностью повлечет за собой выдвижение против Украины дополнительных требований относительно денежной компенсации.

Подписанты письма также обратили внимание на меморандум, заключенный год назад между правительством и рядом профильных ассоциаций, согласно которому госорганы взяли на себя обязательство предпринимать все необходимые меры для недопущения принятия законов и нормативно-правовых актов, ухудшающих условия деятельности ВИЭ-генерации, в частности, путем введения дополнительных налогов, штрафов, уменьшения зеленого тарифа.

Наряду с этим они акцентируют на важности ВИЭ в переходе Украины к низкоуглеродной экономике, обеспечению энергетической и экономической безопасности, интеграции в ENTSO-E.

Согласно письму, Секретариат и МФО предложили правительству Украины объединить усилия с ними и ключевыми стейкхолдерами для разработки дорожной карты замены традиционных генерирующих мощностей с учетом влияния интеграции, а также потребностей в инвестициях в системы накопления энергии, гибкие резервные мощности и сети.

«Учитывая все вышесказанное (…) мы призываем взвесить все «за» и «против» во время рассмотрения обозначенной законодательной инициативы в Верховной Раде Украины», – резюмировали авторы письма.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 24 июня рекомендовал Верховной Раде принять за основу правительственный «ресурсный» законопроект №5600 с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает, в частности введение для э/э из ВИЭ акциза (3,2%).

Ранее законопроект раскритиковали Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата в Украине (AmCham), назвав неприемлемой большую часть предлагаемых законодательных изменений, в частности изменения относительно администрирования налога на прибыль предприятий в части списания убытков, увеличения налоговой нагрузки путем пересмотра налоговых ставок и ряд других норм законопроекта. Представители ассоциаций подчеркивали, что изменения налоговых ставок без соблюдения переходного периода нарушают принципа стабильности налогового законодательства.

В частности, в ЕБА и профильных ВИЭ-ассоциациях, которые также категорично выступили против акциза, подсчитали, что его введение приведет к дополнительным расходам ее производителей в 1,63 млрд грн в год.

D марте компания Modus Energy International, входящая в состав литовской многопрофильной компании Modus Grupe, инициировала против Украины арбитраж за ретроспективное снижение «зеленых» тарифов на сумму около EUR11,5 млн.

Источник: Green Deal