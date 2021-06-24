Green Deal

19:01 24.06.2021

Canada Goose планирует прекратить закупку меха к концу 2021г, производство меховых изделий - не позднее конца 2022г

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Canada Goose планирует прекратить закупку меха к концу 2021г, производство меховых изделий - не позднее конца 2022г

Канадская Canada Goose Holdings Inc., известный производитель теплой верхней одежды, объявила о намерении полностью отказаться от меха и прекратить его закупку к концу 2021 года, а также перестать производить продукцию с использованием меха не позднее конца 2022 года.

"Наше внимание всегда сосредоточено на продукции, которая отличается исключительным качеством и защитными функциями и удовлетворяет нуждам покупателей; это решение трансформирует наш подход к реализации этих задач", - сообщил главный исполнительный директор Canada Goose Дани Рейсс.

Ранее в текущем году компания выпустила новую, более экологичную парку Standard Expedition Parka и легкие пуховики Cypress и Crofton.

Ритейлер сообщил, что при производстве парки выделяется на 30% меньше углекислого газа и используется на 65% меньше воды. Новые пуховики, в свою очередь, производятся из переработанного нейлона.

В 2019 году Canada Goose объявила о намерении добиться нулевых выбросов CO2 при производстве и сократить выбросы более чем на 80% с текущих уровней к 2025 году.

Акции Canada Goose в ходе торгов в четверг дорожают на 3,4%.

Теги: #канада #canada_goose
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