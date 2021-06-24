Green Deal может превратить ЕС в нетто-импортера пшеницы из-за высоких экологических требований к агропроизводству – Coceral

Цели Европейского "зеленого" курса по снижению воздействия сельского хозяйства на окружающую природную среду могут резко сократить агропроизводство и превратить Европейский Союз в нетто-импортера зерновых, пишет издание Euractiv со ссылкой на Оливера Балькхаузена - члена совета директоров европейской агроассоциации Coceral, передает Green Deal.

По его словам, планы Еврокомиссии по использованию к 2030 году 25% площадей всех сельскохозяйственных земель в Евросоюзе для выращивания биопродуктов и сокращения использования пестицидов на 50% представляются нереалистичными и негативно отразятся на производстве мягких сортов пшеницы.

"Предлагаемые экологические цели могут снизить объем производства пшеницы - основной зерновой культуры ЕС - с 128 млн тонн в год до примерно 109 млн к 2030 году. Таким образом, мы больше не будем крупным экспортером, но, вероятно, станем одним из крупных импортеров", - сказал Бальнхаузен.

По данным Coceral, цели Green Deal могут также усилить зависимость ЕС от импорта масличных культур в связи с сокращением выращивания рапса. Это, в свою очередь, приведет к тому, что ЕС потенциально будет импортировать более 10 млн тонн рапса в год по сравнению с 6 млн тонн в настоящее время.

Согласно прошлогоднему исследованию Министерства сельского хозяйства США, повышение экологических стандартов и, соответственно, себестоимости сельскохозяйственной продукции приведет к сокращению агропроизводства в ЕС.

Как сообщалось, в 2020 году Еврокомиссия приняла стратегию устойчивого сельского хозяйства "С фермы на вилку" в рамках реализации Европейского «зеленого» курса. Она предусматривает сокращение использования химических пестицидов на 50%, минеральных удобрений - на 20%, уменьшение применения антибиотиков и содержащих их веществ в животноводстве и рыбоводстве на 50% к 2030 году.

В соответствии с принятым в марте 2021 года Планом действий по развитию органического производства Еврокомиссия установила лимит в 25% всех аграрных земель в ЕС, которые должны быть переведены на 100% органическое сельское хозяйство к 2030 году.