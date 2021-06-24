Green Deal

15:53 24.06.2021

IFC выделяет Запорожью EUR35 млн на "умный город", электротранспорт и инфраструктуру

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IFC выделяет Запорожью EUR35 млн на "умный город", электротранспорт и инфраструктуру

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка выделяет Запорожью заем на сумму EUR35 млн на внедрение платформы "умный город", а также на модернизацию электротранспортной инфраструктуры, покупку троллейбусов с автономным ходом и электробусов, сообщает пресс-служба IFC.

Согласно пресс-релизу в четверг, инвестиция, состоящая из EUR33 млн из собственного счета IFC и EUR2 млн в форме смешанного финансирования от Фонда чистых технологий будет направлена на поддержку адаптации города к изменению климата и улучшение общественного транспорта.

"Проект является одним из ключевых компонентов более широкой стратегии IFC по поддержке развития инфраструктуры Украины, реализации климатических инициатив и восстановления экономики в пост-пандемийний период", - отмечается в пресс-релизе.

Инвестиция IFC поможет реконструировать до 2 км дорог на одной из центральных улиц города, приобрести троллейбусы и электробусы и модернизировать инфраструктуру, ввести муниципальную инфраструктуру "умного города" для оптимизации управления дорожным движением и обеспечения мониторинга в режиме реального времени давления в трубопроводах тепло- и водоснабжения.

Кроме того, будут установлены информационные табло с данными об условиях дорожного движения.

В пресс-релизе напоминается, что с самого начала проекта IFC в партнерстве с Федеральным министерством финансов Австрии и Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) работала с Запорожским горсоветом над подготовкой проекта к финансовому закрытию и усилению его влияния на развитие.

IFC предоставила рекомендации городу по проектированию платформы и разработке инновационной стратегии "умного города", помогла модернизировать подходы к управлению экологическими и социальными рисками, а также поддержала Запорожье в получении первого международного кредитного рейтинга.

Начиная с 2004 года, IFC инвестировала и мобилизовала свыше $9 млрд более чем в 280 инфраструктурных проекта в мире.

В Украине в рамках этой инициативы, в частности в 2019 году, IFC помогла Мариуполю купить 64 больших автобуса и модернизировать соответствующую инфраструктуру.

Источник: Green Deal

Теги: #вб #инфраструктура #ifc #финансы #запорожье
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