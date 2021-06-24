Советником главы "Нафтогаза" по низкоуглеродному развитию стал советник вице-премьера по евроинтеграции Рябчин

Советник вице-премьер-министра Украины по евроинтеграции и министра защиты окружающей среды, экс-депутат Алексей Рябчин назначен советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам развития низкоуглеродных бизнесов и зеленого курса ЕС, сообщила пресс-служба НАК.

Согласно сообщению, Рябчин будет работать над налаживанием постоянного взаимодействия по вопросам развития низкоуглеродных бизнесов и EU Green Deal с органами государственной власти, международными организациями, представителями органов государственной власти США и стран-членов ЕС, аналитическими центрами и средствами массовой информации.

Кроме того, в НАК он будет помогать реализации корпоративной стратегии группы "Нафтогаз", базирующейся на трех бизнес-платформах: газовый бизнес, поставки конечным потребителям и низкоуглеродные бизнесы, отмечается в сообщении.

"В дополнение к основной деятельности – добыче и поставкам энергоресурсов, "Нафтогаз" требует усилий по "зеленой" трансформации, модернизации и экологизации. Без "зеленого" компонента бизнеса и при отсутствии ESG-стратегий сегодня трудно привлекать инвестиции в развитие любой современной компании", – отметил Рябчин, слова которого цитирует пресс-служба.

Ранее Рябчин также работал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды, возглавлял подкомитет по энергоэффективности комитета ТЭК Верховной Рады Украины VIII созыва, был переговорщиком от Украины на климатическом саммите ООН, работал в частном бизнесе и участвовал в реализации ряда международных инициатив по низкоуглеродному развитию, преподавал в отечественных и зарубежных университетах. Получил образование в Донецком национальном университете и Сасекском университете (Великобритания), имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Как сообщалось, днем ранее советником главы НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам добычи назначен Маврикий Калугин, который с начала 2016-го по март 2021 года работал замглавы правления, исполнительным вице-президентом по добыче и переработке ПАО "Укрнафта".