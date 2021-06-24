Amazon наращивает использование электроэнергии, производимой за счет возобновляемых источников

Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. подписал соглашения о покупке электроэнергии, производимой 14 ветровыми и солнечными электростанциями в США, Финляндии, Канаде и Испании.

Новые соглашения усиливают позицию Amazon как крупнейшего корпоративного покупателя энергии, производимой за счет возобновляемых источников, пишет Bloomberg.

Компания сообщила в среду, что заключенные соглашения приблизят ее к цели использования исключительно возобновляемых источников энергии в ее операциях. Она рассчитывает достичь этой цели к 2025 году, на пять лет раньше, чем планировалось изначально.

В настоящее время Amazon участвует в 232 проектах в сфере "зеленой" энергетики по всему миру.

"Мы активно работаем над выполнением нашей цели достижения нулевых выбросов к 2040 году, на 10 лет раньше, чем предусмотрено Парижским соглашением по климату", - заявил основатель и главный исполнительный директор Amazon Джеф Безос.

Amazon будет закупать в США электроэнергию, производимую проектами в Арканзасе, Миссисипи и Пенсильвании. Кроме того, заключенные компанией соглашения включают проект мощностью 375 мегаватт в канадской Альберте, а также проекты мощностью 52 и 152 мегаватт в Финляндии и Испании.

Закупаемая электроэнергия будет использоваться для обеспечения работы офисов, оптовых складов и датацентров, отмечают в Amazon.

Акции Amazon теряют в цене 0,3% на торгах в среду. Их стоимость с начала текущего года выросла на 7%.

Источник: Green Deal