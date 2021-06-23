Green Deal

18:45 23.06.2021

"Метинвест" идет по пути декарбонизации и "зеленой" металлургии – гендиректор

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"Метинвест" идет по пути декарбонизации и "зеленой" металлургии – гендиректор

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», как и все ведущие мировые металлургические компании, идет по пути декарбонизации, чтобы бороться с изменениями климата, заявил генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков на пресс-конференции по случаю 15-летия компании,

По его словам, группа намерена уменьшить углеродный след от производства, создавая «чистые» технологии.

При этом топ-менеджер констатировал, что компанию часто обвиняют в том, что ее предприятия сильно загрязняют окружающую среду, а комбинаты недостаточно экологичны.

По словам Рыженкова, компании досталось советское наследие, когда об экологии практически речь не шла. Некоторым предприятиям более 100 лет, они были построены в «царские времена». Так, ММК им.Ильича в этом году 124 года, и только последние 10 лет, с приходом группы, на нем происходит экологическая модернизация.

Он также заявил, что за последние 10 лет компания направила на экологические проекты более $3,4 млрд и планирует инвестировать на эти цели в ближайшие 5 лет еще около $0,5 млрд

Рыженков отметил, что в последнее время многие страны и компании заявляют о своем желании выйти на нулевой уровень по выбросам углерода к 2050 году, следуя целям Европейского «зеленого» курса. Евросоюз собирается вводить «углеродный налог» (СBAM) на ввоз руды и стали, экологические требования ужесточаются и в Украине. По мнению главы «Метинвеста», это должно привести к тому, что безуглеродная металлургия станет реальностью в ближайшие 20-30 лет.

«Как и все ведущие мировые металлургические компании, группа «Метинвест» идет по пути декарбонизации, чтобы бороться с изменениями климата. Мы хотим уменьшить углеродный след от производства, создавая «чистые» технологии. «Метинвест» ведет переговоры с партнерами с целью изучения возможностей декарбонизации (Primetals, TNO, K1-MET)», — констатировал Рыженков.

В 2020 году группа начала пересматривать свою технологическую стратегию, поставив перед собой цели по снижению углеродного следа. Компания понимает, что после 2030 года, когда в Европе полностью заработает обновленная система торговли выбросами, преимущество на рынке будет у тех игроков, кто наиболее эффективно модернизирует свое производство и добьется наименьших выбросов СО2 на тонну выпускаемой стали. Поэтому рассматриваются новаторские изменения, которых в Украине до этого не было.

По его словам, чтобы снизить воздействие производства на окружающую среду, необходимы новые технологии. Группа считает, что будущее за электрометаллургией и водородной металлургией. Поэтому рассматривается возможность создания абсолютно нового электроплавильного производства стали на одной из производственных площадок — это перспектива ближайших 10 лет.

«Для производства электростали с использованием технологии DRI нужен не кокс, как в доменной печи, а природный газ. А в перспективе природный газ и вовсе можно заменить на чистый водород, что сведет выбросы парниковых газов к нулю», — сказал Рыженков.

«Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».

Источник: Green Deal

Теги: #метинвест #рыженков
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