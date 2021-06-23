Green Deal

17:39 23.06.2021

CBAM: на что стоит обратить внимание экспортерам в ЕС — инфографика

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Около трети украинского экспорта в Европейский союз подпадает под действие механизма углеродной корректировки импорта (CBAM). Европейская комиссия намерена официально представить законопроект о CBAM 14 июля 2021 года и передать его на рассмотрение стран-членов и Европейского парламента. Как ожидается, документ вступит в силу в 2023 году.

CBAM окажет негативное влияние на экспорт металлургической продукции, удобрений, цемента и электроэнергии в ЕС. Согласно предварительным сведениям о CBAM, Еврокомиссия намерена ввести цифровые CBAM-сертификаты для учета эмиссии СО2 при производстве импортируемой продукции на основе средней аукционной цены квот на выбросы в системе торговли выбросами ЕС (EU ETS).

По словам заместителя министра экономики – торгового представителя Украины Тараса Качки, к Украине будет применен особый подход в рамках внедрения CBAM, а позиция ЕС будет зависеть от готовности системы торговли выбросами внутри страны.

При этом, как сообщил министр-советник Представительства ЕС в Украине Торстен Воллерт в интервью порталу Green Deal, CBAM будет полностью соответствовать правилам Всемирной торговой организации и не будет дискриминационным. По его словам, внедрение CBAM – глобальная мера и затрагивает всех, кто экспортирует в ЕС, а, значит, — правила для всех одинаковы.

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Интерфакс-Украина
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