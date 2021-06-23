Кабмин разрешил продажу "зеленой" э/э на срок больше месяца и упорядочил участие КП в аукционах по двусторонним договорам

Кабинет министров разрешил ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") продавать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников (ВИЭ), на срок больше месяца, но не более года.

Соответствующее постановление о внесении изменений в постановление №499 от 5 июня о порядке проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам по инициативе Министерства энергетики принято на заседании правительства в среду без обсуждения.

Согласно его проекту, для "ГарПока" снимается месячное ограничение на период поставки "зеленой" электроэнергии при ее продаже, но в любом случае он не может превышать 12 месяцев.

Кроме того, постановлением о внесении изменений в порядок проведения электронных аукционов по двусторонним договорам разрешаются заседания аукционного комитета по таким продажам в режиме реального времени.

Помимо этого, порядок также распространяется на коммунальные унитарные предприятия, юрлица, 50% и больше акций в уставных капиталах которых принадлежит коммунальному предприятию или территориальной общине, а также "дочки" таких предприятий или юрлиц.

Это изменение объясняется необходимостью приведения нормативной базы в соответствие с законом №1396-IX от 15 апреля относительно сертификации оператора системы передачи, отнесшем указанные предприятия к производителям э/э, которые продают ресурс на электронных аукционах по двусторонним договорам.

В связи с этим отмечается рост количества участников таких аукционов, в результате чего изменениями предусматривается увеличение количества членов аукционного комитета за счет увеличения представительства Минэнерго с двух до трех человек.

Постановлением также вносятся изменения в порядок отбора организаторов торговли для проведения аукционов по двусторонним договорам, согласно которым в них не могут участвовать субъекты хозяйствования, определенные банкротами или в отношении которых открыто дело о банкротстве, а также те, кто пребывают в процессе прекращения, за исключением случаев преобразования.

Как сообщалось, согласно пояснительной записке к проекту постановления, "ГарПок" по двусторонним договорам на месячных аукционах продает около 30% "зеленой" электроэнергии по средневзвешенной цене 1429 грн/МВт-ч. Вместе с тем в записке отмечается, что на протяжении марта текущего года цена зеленой э/э, проданной оператору системы передачи как небалансы, составляла 499 грн/МВт-ч. По расчетам Минэнерго, если "ГарПок" с июля по декабрь будет продавать около 40% "зеленой" электроэнергии по двусторонним договорам по тем же ценам, что сейчас, то он получит от этих продаж 4,49 млрд грн.

Экономический эффект по сравнению с продажей э/э как небалансов составит 2,9 млрд грн, рассчитали в министерстве. Для расчетов были взят прогнозируемый объем произведенной э/э из ВИЭ с июля по декабрь 2021 года на уровне 7,86 млн МВт-ч.

В Минэнерго отметили, что в условиях профицита "зеленой" э/э и возможного спада цен на нее "ГарПоку" необходимы более удобные условия для проведения торгов.

Как сообщалось, ранее в комментарии интернет-порталу "Энергореформа" "ГарПок" отмечал, что считает целесообразным разнообразить периоды поставки "зеленой" электроэнергии, указав, что "портфельное решение было бы интересно рынку и помогло бы повысить ликвидность".