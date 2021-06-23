"Метинвест" намерен закрыть на "Запорожстали" мартеновское производство – гендиректор

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" намерена закрыть ряд производств со значительными выбросами вредных веществ в окружающую среду для улучшения экологической ситуации в городе.

Как сообщил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков на пресс-конференции по случаю 15-летия компании в Киеве в среду, комбинат "Запорожсталь" в его нынешнем виде может прекратить свое существование, а его мощности могут быть перенаправлены на производство чугуна с сокращением его выплавки.

Другой вариант – построить отдельное производство электростали. В таком случае производство стали на комбинате останется, но будет полностью остановлены мартеновское производство.

Ранее гендиректор "Метинвеста" пояснял, что из-за отсутствия полного контроля над "Запорожсталью" группа приостанавливает продвижение проекта по строительству кислородно-конвертерного цеха (ККЦ) на предприятии, но рассматривает возможность создания своего собственного прокатного завода.

"К сожалению, у нас там нет контрольного пакета в составе акционеров, и мы не можем сейчас развивать тот проект, который мы предполагали по постройке нового сталеплавильного комплекса. И в том виде, в котором сейчас есть "Запорожсталь", в какой-то перспективе, конечно же, не станет. Когда закончится разрешение (на вредные выбросы – ИФ), тогда и закончится. Но есть идеи о том, что мы можем рядышком построить новое экологически чистое, углеродно-нейтральное производство, и под это уже сегодня мы делаем первые шаги", - сказал Рыженков.

По его словам, для модернизации, для постройки нового углеродно-нейтрального производства необходимы большие инвестиции. И у компании существует идея строительства нового завода на базе водородной металлургии, прямого восстановления железа, электростали. Он может располагаться рядом с "Запорожсталью".

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности компании ООО "Киев секьюритиз груп" - 24,5003% акций "Запорожстали", ООО "Мидланд Кэпитал Менеджмент" (оба – Киев, зарегистрированы по одному адресу) - 11,2224%, Global Steel Investments Limited (Великобритания) - 12,3466%, Metinvest B.V. (Нидерланды) – 47,0032%.

Ранее сообщалось, что эффективная доля владения группой "Метинвест" акциями меткомбината "Запорожсталь" - 49,9%.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".