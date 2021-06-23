Green Deal

12:21 23.06.2021

Кабмин намерен разрешить продажу "зеленой" э/э на срок больше месяца и до года

2 мин читать
Кабмин намерен разрешить продажу "зеленой" э/э на срок больше месяца и до года

ГП "Гарантированный покупатель" может получить право продавать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, на срок больше месяца, но не более года, свидетельствует проект постановления правительства, вынесенный на повестку дня заседания в среду.

Согласно разработанному министерством энергетики проекту, предусматривающему внесение изменений в постановление №499 от 5 июня о порядке проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам, периоды поставки зеленой электроэнергии определяются "ГарПоком", но в любом случае не могут превышать 12 месяцев. Действующий сейчас порядок ограничивает период поставки э/э из ВИЭ месяцем.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, "ГарПок" по двусторонним договорам на месячных аукционах продает около 30% "зеленой" электроэнергии по средневзвешенной цене 1429 грн/МВт-ч. Вместе с тем в записке отмечается, что на протяжении марта текущего года цена зеленой э/э, проданной оператору системы передачи как небалансы, составляла 499 грн/МВт-ч. По расчетам Минэнерго, если "ГарПок" с июля по декабрь будет продавать около 40% зеленой электроэнергии по двусторонним договорам по тем же ценам, что сейчас, то он получит от этих продаж 4,49 млрд грн.

Экономический эффект по сравнению с продажей э/э как небалансов составит 2,9 млрд грн, рассчитали в министерстве. Для расчетов были взят прогнозируемый объем произведенной э/э из ВИЭ с июля по декабрь 2021 года на уровне 7,86 млн МВт-ч.

В Минэнерго отметили, что в условиях профицита зеленой электроэнергии и возможного спада цен на нее, "ГарПоку" необходимы более удобные условия для проведения торгов.

Как сообщалось, ранее в комментарии Энергореформе в "ГарПоке" отмечали, что считают целесообразным разнообразить периоды поставки зеленой электроэнергии, указав, что "портфельное решение было бы интересно рынку и помогло повысить ликвидность".

Теги: #зеленая_энергетика #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:51 22.06.2021
Правительство начало диалог с международными партнерами о перезапуске реформы корпоративного управления - Шмыгаль

Правительство начало диалог с международными партнерами о перезапуске реформы корпоративного управления - Шмыгаль

10:19 22.06.2021
Кабмин на 3 мес. продлил полномочия четырех членов набсовета "Укрзализныци"

Кабмин на 3 мес. продлил полномочия четырех членов набсовета "Укрзализныци"

15:12 20.06.2021
Шмыгаль: Кабмин работает над переведением всех госсервисов в электронный формат, чтобы успеть до конца года

Шмыгаль: Кабмин работает над переведением всех госсервисов в электронный формат, чтобы успеть до конца года

18:53 19.06.2021
Кулеба о зеленой энергетике: это новые возможности для Украины

Кулеба о зеленой энергетике: это новые возможности для Украины

19:07 18.06.2021
"ГарПок" впервые предложит "зеленую" э/э по договорам с условием снижения объемов поставок до 40%

"ГарПок" впервые предложит "зеленую" э/э по договорам с условием снижения объемов поставок до 40%

11:03 18.06.2021
Минэнерго настроено проводить "зеленые" аукционы в 2022г и пересмотреть квоты на участие в них – глава УВЭА

Минэнерго настроено проводить "зеленые" аукционы в 2022г и пересмотреть квоты на участие в них – глава УВЭА

12:40 15.06.2021
Нидерландская Bontrup планирует инвестировать EUR50 млн в энергопроекты в зоне отчуждения - Минэкономики

Нидерландская Bontrup планирует инвестировать EUR50 млн в энергопроекты в зоне отчуждения - Минэкономики

11:59 15.06.2021
Кабмин обжалует в суде предписание НАПК убрать Витренко с поста главы "Нафтогаза" – министр юстиции

Кабмин обжалует в суде предписание НАПК убрать Витренко с поста главы "Нафтогаза" – министр юстиции

16:27 14.06.2021
Кабмин на ближайшем заседании назначит и.о. главы "Морадминистрации" - замминистра инфраструктуры

Кабмин на ближайшем заседании назначит и.о. главы "Морадминистрации" - замминистра инфраструктуры

12:18 11.06.2021
Кабмин назначил служебное расследование в отношении главы "Энергоатома" Котина

Кабмин назначил служебное расследование в отношении главы "Энергоатома" Котина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

Рада приняла в целом закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов в Украине

"ДТЭК" готов рассматривать предложения о продаже ТЭС и угольных шахт - гендиректор

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

Создание прозрачных и конкурентных энергорынков является основным условием интеграции Украины с European Green Deal - Витренко

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэкологии начало разработку законопроекта Стратегии низкоуглеродного развития Украины до 2050 года

SEC может к октябрю разработать обязательные требования по раскрытию ESG-информации

Audi запланировала отказаться от производства бензиновых автомобилей к 2033 году

OKKO планирует установить солнечные панели более чем на 80 АЗК

Модернизация ТЭС обойдется Украине до 2031г на EUR5,2 млрд дороже их вывода − Wärtsilä Energy

Казахстан планирует в 2022г довести долю возобновляемой энергетики до 6%

Текущая модель поддержки домашних СЭС приводит к многочисленным злоупотреблениям и подлежит пересмотру – Минэнерго

Минстратегпром начал реализацию проекта создания экологического индустриального парка в Кривом Роге

Минэнерго обдумывает идею создания спецфонда из акциза на э/э для расчетов с ВИЭ-генерацией

Французская AXA Group прекратит кредитовать связанные с вырубкой лесов компании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА