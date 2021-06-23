Кабмин намерен разрешить продажу "зеленой" э/э на срок больше месяца и до года

ГП "Гарантированный покупатель" может получить право продавать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, на срок больше месяца, но не более года, свидетельствует проект постановления правительства, вынесенный на повестку дня заседания в среду.

Согласно разработанному министерством энергетики проекту, предусматривающему внесение изменений в постановление №499 от 5 июня о порядке проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам, периоды поставки зеленой электроэнергии определяются "ГарПоком", но в любом случае не могут превышать 12 месяцев. Действующий сейчас порядок ограничивает период поставки э/э из ВИЭ месяцем.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, "ГарПок" по двусторонним договорам на месячных аукционах продает около 30% "зеленой" электроэнергии по средневзвешенной цене 1429 грн/МВт-ч. Вместе с тем в записке отмечается, что на протяжении марта текущего года цена зеленой э/э, проданной оператору системы передачи как небалансы, составляла 499 грн/МВт-ч. По расчетам Минэнерго, если "ГарПок" с июля по декабрь будет продавать около 40% зеленой электроэнергии по двусторонним договорам по тем же ценам, что сейчас, то он получит от этих продаж 4,49 млрд грн.

Экономический эффект по сравнению с продажей э/э как небалансов составит 2,9 млрд грн, рассчитали в министерстве. Для расчетов были взят прогнозируемый объем произведенной э/э из ВИЭ с июля по декабрь 2021 года на уровне 7,86 млн МВт-ч.

В Минэнерго отметили, что в условиях профицита зеленой электроэнергии и возможного спада цен на нее, "ГарПоку" необходимы более удобные условия для проведения торгов.

Как сообщалось, ранее в комментарии Энергореформе в "ГарПоке" отмечали, что считают целесообразным разнообразить периоды поставки зеленой электроэнергии, указав, что "портфельное решение было бы интересно рынку и помогло повысить ликвидность".