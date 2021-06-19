Кулеба о зеленой энергетике: это новые возможности для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума, что развитие зеленой энергетики откроет новые возможности для Украины, сообщила пресс-служба МИД.

"Для Украины развитие альтернативных источников энергии, особенно возобновляемых, несет большое облегчение и открывает новые возможности. Еще десять лет назад доля солнечной и ветровой генерации в нашей экономике была почти незаметной. Сейчас это важный элемент энергобаланса Украины", - добавил он.

Он убежден, что "зеленый" переход экономик является исторической данностью, и хотя производители нефти и газа будут пытаться сохранить статус-кво, историю невозможно остановить".

Кулеба отметил, что Евросоюз в своей энергетической стратегии определил Украину приоритетным партнером в поставках"зеленого" водорода на рынок ЕС и заверил, что страна целенаправленно работает над подготовкой к его экспорту.

Глава украинского дипведомства уделил особое внимание угрозам "Северного потока-2", подрывающим энергетическую безопасность Европы и нарушающим европейские принципы диверсификации рынка энергоносителей. Он отметил, что единственная цель этого проекта - обойти Украину по политическим соображениям, ведь с экономической и стратегической точки зрения газ должен поставляться из России в Евросоюз именно через территорию Украины. "Украина всегда была и остается надежным транзитером газа", - подчеркнул он.

Также Кулеба отметил роль Украины и Турции в Черноморском регионе: "Черное море сейчас полно угроз вследствие временной оккупации Крыма Россией. Но Украина с Турцией являются двумя самыми географически стабилизирующими силами в Черноморском регионе. У нас отличное сотрудничество практически на всех направлениях. Энергетика - один из них".

По его словам, одним из важных элементов стратегической энергетической стабильности и диверсификации в этой части мира является Трансанатолийский газопровод (TANAP): "Мы также ожидаем достройки Турцией нового канала, который соединит Черное и Средиземное моря. Это создаст новые возможности для поставок LNG-газа в страны Черноморского региона".