"ГарПок" впервые предложит "зеленую" э/э по договорам с условием снижения объемов поставок до 40%

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" на торгах Украинской энергетической биржи 22 июня впервые предложит "зеленую" электроэнергию на июль по договорам с динамичными объемами купли-продажи ресурса, предусматривающими возможность снижения до 40% объемов поставок.

"По позиции аукциона на продажу электроэнергии с поставкой 15-24 часа предлагается договор с динамичными объемами купли-продажи.

Условия договора предусматривают возможность "ГарПока" корректировать объемы продажи в отдельные часы до 40% в сторону уменьшения", - сообщило предприятие на сайте в пятницу.

В комментарии "Энергореформе" глава "ГарПока" Константин Петриковец отметил, что такой контракт будет предложен впервые в качестве своеобразного механизма страховки от недопроизводства электроэнергии из ВИЭ в случае ограничений ВИЭ-генерации.

"Мы теперь получим возможность подкорректировать в отдельные часы объемы продаж в рамках 40% приобретенного контрагентом объема по договоренности с ним. Таким образом, мы отходим от того, что не сможем выполнить контракт, если НЭК "Укрэнерго" существенно ограничит производителей из ВИЭ, как это сейчас бывает и до 50%, и до 70%", – разъяснил он.

Согласно информации на сайте УЭБ, на 22 июня "ГарПок" выставил на июль 2021 года 37,2 тыс. МВт-ч зеленой э/э с поставкой на 8-11 часов по стартовой цене 1192,57 грн/МВт-ч и 108,5 тыс. МВт-ч электроэнергии с поставкой на 15-24 час по стартовой цене 1193,35 грн/МВт-ч. Именно вторая позиция предлагается по договорам с динамичными объемами.