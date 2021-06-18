Green Deal

16:54 18.06.2021

OKKO планирует установить солнечные панели более чем на 80 АЗК

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OKKO планирует установить солнечные панели более чем на 80 АЗК

OKKO Group планирует установить солнечные электростанции более чем на 80 автозаправочных комплексах, сообщил основатель холдинга Виталий Антонов на своей странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

Он также проинформировал об открытии СЭС на АЗК в Одессе по улице Пестеля, 2А.

"Для украинского топливного ритейла это уникальный проект. И с архитектурной и с инженерной точек зрения. У нас здесь не просто стоят солнечные панели на крыше. Они сами являются крышей. 316 панелей общей площадью более 600 кв. м превращают ультрафиолет в полезную энергию", - написал предприниматель.

Он уточнил, что благодаря собственной генерации новый АЗК сможет самостоятельно покрывать до 70% своих потребностей в электроэнергии, а в теплое время - все 100%.

"И хочу отметить, что к сотрудничеству с солнцем мы подходим системно", − подчеркнул Антонов.

Сеть АЗК ОККО ("Концерн Галнафтогаз") входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине, насчитывающей 413 автозаправочных комплексов. В структуре компании действуют также крупнейшая в Украине сеть заведений питания в дороге, работающих под брендами Hot café, A la minute, Pasta Mia и Meiwei, а также специализированный оператор "ОККО Агротрейд", занимающийся развитием аграрного направления.

Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов большим и малым оптом, предоставляют услуги по экспертизе качества топлива, хранения и транспортировки нефтепродуктов. В сети ОККО действует 10 собственных нефтебаз, 1 ГНС, 19 стационарных и мобильных лабораторий контроля качества нефтепродуктов.

Акционером и институциональным инвестором компании является Европейский банк реконструкции и развития.

Теги: #okko #азс #сэс
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