Green Deal

15:45 18.06.2021

Модернизация ТЭС обойдется Украине до 2031г на EUR5,2 млрд дороже их вывода − Wärtsilä Energy

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Модернизация ТЭС обойдется Украине до 2031г на EUR5,2 млрд дороже их вывода − Wärtsilä Energy

Сценарий экологической модернизации украинских ТЭС с целью достижения национальных целей по сокращению выбросов в ближайшие 10 лет обойдется Украине на EUR5,2 млрд, или на 10% дороже сценария постепенного вывода тепловой генерации из эксплуатации, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в финской компании Wärtsilä Energy. 

"Наше моделирование четко продемонстрировало: модернизация угольных станций существенно дороже, чем их вывод, и делает систему более уязвимой по отношению к климатическим рискам, в то время как инвестиции в ВИЭ, а также батареи и балансирующие газовые мощности дают экономию на уровне системы", − сказал директор по развитию рынков Wärtsilä Energy Игорь Петрик.

Как утверждают в компании на основании моделирования энергосистем Украины и Германии, энергосистема с модернизированными угольными станциями окажется для Украины дороже на EUR5,2 млрд (на 10%) в течение 10 лет, прежде всего из-за стоимости добытого в стране и импортируемого угля для обеспечения электростанций топливом.

В то же время новая оптимальная с точки зрения стоимости энергосистема, в которой будет 32 ГВт новых ВИЭ и источников гибкости, даст ежегодную экономию около EUR500 млн совокупной себестоимости генерации.

Кроме того, объем выбросов СО2 модернизированных тепловых станций в случае "угольного сценария" окажется на 53 млн тонн (32%) больше, чем в случае вывода ТЭС из эксплуатации и замены их низкоуглеродистыми технологиями на протяжении 2022-2031 года.

"Выводы из нашего анализа, в ходе которого мы рассмотрели как принудительный вывод угольной генерации, так и ее модернизацию, очень четкие: угольные станции становятся убыточными под давлением все более дешевой возобновляемой энергетики, которая переходит в базовую нагрузку", − заявил менеджер по развитию европейского рынка Wärtsilä Energy Ян Андерссон в комментарии, переданном агентству.

По словам Андерссона, отказ от угля открывает перед европейскими странами обширные возможности для сокращения затрат на производство энергии, достижения энергетической независимости и создания дополнительных доходов.

"Гибкость является ключевым элементом для того, чтобы сделать возможным работу ВИЭ как базовой нагрузки и воплотить эти возможности", − подчеркнул он.

Wärtsilä Energy выполнила моделирование энергосистем Украины и Германии посредством введения данных энергосистем и целевых сценариев в программный комплекс оптимизации энергосистем PLEXOS. Программа определяет наиболее оптимальный состав мощностей с точки зрения стоимости для энергосистемы из числа существующих технологий-кандидатов. В процессе оптимизации учитываются все реальные условия и ограничения, а также почасовая диспетчеризация и введение новых мощностей.

Как сообщалось со ссылкой на подготовленный НЭК "Укрэнерго" "Отчет по оценке соответствия (достаточности) генерирующих мощностей – 2020",  без реализации мероприятий по поддержанию необходимого уровня базовых и полупиковых генерирующих мощностей в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины может возникнуть дефицит мощностей от 2,5 ГВт в 2025 году до 9 ГВт в 2031 году.

Авторы отчета отмечают, что одним из ключевых факторов предотвращения дефицита мощностей является корректировка сроков реализации Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок (НПСВ), утвержденного распоряжением Кабинета министров Украины №796 от 8 ноября 2017 года, с обязательным определением источников финансирования.

Общая стоимость экологических мероприятий на тепловых энергоблоках в рамках НПСВ до конца 2033 года оценивается в 4,3 млрд грн. При этом наиболее высокие объемы вложений в экологическую модернизацию ТЭС следует осуществить в 2024-2025 годах в размере EUR544 млн и EUR636 млн соответственно.

В Украине до настоящего времени источники финансирования мероприятий в рамках НПСВ на ТЭС не определены.

Wärtsilä Energy предоставляет услуги по переходу к 100% возобновляемой энергетике посредством оптимизации энергетических систем. Предложение компании охватывает высокоманёвренные электростанции, системы управления и накопления энергии, а также услуги жизненного цикла.

Wärtsilä поставила 72 ГВт мощностей электростанций в 180 стран мира.

Теги: #выбросы #wärtsilä_energy #модернизация #тэс #украина
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