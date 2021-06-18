Green Deal

15:16 18.06.2021

Казахстан планирует в 2022г довести долю возобновляемой энергетики до 6%

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Казахстан планирует в 2022г довести долю возобновляемой энергетики до 6%

Казахстан в 2022 году увеличит долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем объеме производства энергии до 6%, сообщила пресс-служба премьер-министра по итогам заседания совета по улучшению инвестиционного климата в пятницу.

"Мы прилагаем последовательные усилия по увеличению доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства энергии. Так, по состоянию на 2020 год, данный показатель составил 3%, в 2022 году планируется его удвоить до 6%. К 2030 году доля зеленой энергии в энергетике Казахстана будет доведена до 15%", - приводятся в сообщении слова премьер-министра Аскара Мамина.

На заседании совета были рассмотрены вопросы развития возобновляемых источников энергии и перехода Казахстана к низкоуглеродной экономике.

Так, глава правительства сказал, что уже принят ряд комплексных мер по поддержке производителей ВИЭ и улучшению инвестиционной привлекательности рынка. В частности, введены аукционы по возобновляемым источникам энергии. В результате за последние 6 лет установленная мощность ВИЭ увеличилась почти в 10 раз, со 180 МВт в 2014 году до 1650 МВт в 2020 году.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить долю ВИЭ в электрогенерации Казахстана до 15% к 2030 году против ранее запланированных 10%. Глава государства полагает, что Казахстан, будучи большой энергетической страной, должен сохранить лидирующие позиции в новой энергетике и в будущем.

Источник: Green Deal

Теги: #виэ #энергия #казахстан
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