Минэнерго настроено проводить "зеленые" аукционы в 2022г и пересмотреть квоты на участие в них – глава УВЭА

Министерство энергетики ориентирует представителей отрасли "зеленой" энергетики на проведение полноценных "зеленых" аукционов уже в следующем году, предварительно анонсировав пересмотр квот на участие в них разных типов ВИЭ-генерации, сообщил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков.

"Сигнал от Минэнерго – проводить "зеленые" аукционы уже в следующем году, окончательно урегулировав этот процесс на нормативном уровне. В этом году планируют провести так называемый демонстрационный аукцион на небольшую мощность для отработки процедуры", – сказал он в комментарии интернет-порталу "Энергореформа" по результатам совещания в Минэнерго с представителями отрасли 16 июня.

При этом, по его словам, министерство также сообщило о намерении уже в ближайшие дни пересмотреть и представить новые квоты на участие в аукционах для ВЭС и БиоТЭС.

"Больше мощностей для ветро и биоэнергетики, меньше – для солнечной, плюс рассматривается вопрос об обязательстве для СЭС наряду с генерирующими мощностями устанавливать системы накопления", – уточнил он.

Вместе с тем, по словам Конеченкова, Минэнерго одобряет самостоятельный выход ВИЭ-генерации на рынок и заявило о намерении способствовать этому, но считает, что делать прогнозы, когда это может произойти, пока рано.

Представитель "Укренерго" также подтвердил намерения выпуска "зеленых" облигаций для погашения прошлых долгов уже к осени, отметил глава УВЭА.

"Представители отрасли обратились к министру с просьбой поспособствовать отзыву ресурсного законопроекта № 5600, который в том числе предусматривает акциз на зеленую электроэнергию", – указал Конеченков.

Другой участник совещания от ВИЭ-генерации в комментарии отметил, что ожидал от министерства конкретных графиков и дат проведения всех заявленных мероприятий, но его ожидания не оправдались.

"Ни о чем конкретном мы не договорились. Не было ни дорожной карты, ни графиков, ни конкретных дат. А то, что уже прошли все сроки "зеленых" аукционов, а их уже даже не заявляют на этот год, говорит об определенном саботаже этого процесса со стороны министерства", – выразил мнение представитель отрасли.

По его словам, ничего не мешает провести эти аукционы в текущем году – надо только утвердить квоты.

"По всей видимости, министерство не видит целесообразности проводить аукционы, а это в свою очередь означает, что нет желания развивать возобновляемую энергетику", – предположил участник совещания.

Как сообщалось, в конце прошлого года Министерство энергетики предложило в 2021 году определить годовую квоту поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источников в объеме 365 МВт. Но эти квоты не утверждались правительством.

В целом годовая квота для СЭС должна была составить 155 МВт, для ВЭС – 150 МВт, для других объектов ВИЭ – 60 МВт.

Это предложение было раскритиковано, в частности, Биоэнергетической ассоциацией Украины, указавшей, что такая низкая квота для биоТЭС не будет способствовать развитию биоэнергетики.

Глава энергокомитета Рады Андрей Герус со своей стороны высказал мнение, что аукционы в 2021 году нужно проводить и анонсировал обсуждение этого вопроса с главой Минэнерго Германом Галущенко.