Green Deal

15:21 17.06.2021

Французская AXA Group прекратит кредитовать связанные с вырубкой лесов компании

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Французская AXA Group прекратит кредитовать связанные с вырубкой лесов компании

Подразделение французской страховой и инвестиционной группы AXA по управлению инвестициями (AXA IM) в соответствии с новой инвестиционной политикой прекратит кредитовать компании, которые связаны с вырубкой лесов и уничтожением биоразнообразия, цитирует Green Deal пресс-службу компании.

«Мы должны сыграть свою роль с помощью нашей инвестиционной деятельности. Мы поддерживаем борьбу с обезлесением и изменением природных экосистем, а также выступаем за восстановление лесов для сохранения естественной среды обитания и ограничения глобального потепления», – отметил глава AXA IM Марко Морелли, слова которого приводятся в релизе.

AXA IM также заявила, что расширит взаимодействие с компаниями, в которые она инвестирует, в таких областях как пальмовое масло, соя, древесина и крупный рогатый скот, чтобы побудить их к сохранению биоразнообразия.

Генеральный директор французского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF France) Вероник Андриё поприветствовала усиление обязательств AXA IM в борьбе с обезлесением и преобразованием экосистем.

«Такое обязательство демонстрирует решающую роль, которую финансовый сектор должен играть в этой борьбе. Поскольку Европейская комиссия готовит меры регулирования для борьбы с обезлесением и преобразованием экосистем, данная политика является наиболее необходимым шагом вперед, который посылает мощный сигнал рынкам и государственным деятелям», – цитируется Андриё в релизе компании.

Как сообщалось, Еврокомиссия планирует в сентябре представить инициативу относительно вырубки лесов, согласно которой продукция, связанная с вырубкой лесов, будет исключаться из цепочки поставок в Европейский союз.

«Вскоре после летних каникул, в сентябре, мы собираемся представить одну из наших основных инициатив по обезлесению, с помощью которой мы хотим полностью изучить цепочки поставок, чтобы там не было никакой продукции, связанной с вырубкой леса», – заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океана и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс в интервью Euronews.

По его словам, это будет большим прорывом, который поднимет планку европейских стандартов.

Согласно апрельскому отчету Всемирного фонда дикой природы (WWF), ЕС является вторым по величине мировым импортером вырубленной древесины и продукции, связанной с вырубкой (16%), в том числе из тропических лесов. Первое место занимает Китай (24%).

Основываясь на данных 2017 года, WWF заключил, что импорт вырубленной древесины и связанной с этим продукции в ЕС спровоцировал 116 млн тонн выбросов СО2. При этом на долю Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландов, Франции, Бельгии и Польши приходится 80% импорта.

Теги: #axa #компании #вырубка #леса
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