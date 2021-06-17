Green Deal

13:28 17.06.2021

Минэнерго Украины присоединилось к Европейскому альянсу чистого водорода

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Минэнерго Украины присоединилось к Европейскому альянсу чистого водорода

Министерство энергетики Украины объявило о вступлении в Европейский альянс чистого водорода для координации усилий в контексте развития водородной энергетики.

«Европейская комиссия определила Украину одним из приоритетных партнеров в будущей водородной экономике Евросоюза. Поэтому членство в Европейском альянсе чистого водорода поможет активизировать нашу работу по поиску потенциальных партнеров для реализации проектов по производству, транспортировке, накоплению и потреблению водорода», – цитируется замминистра энергетики Ярослав Демченков в релизе министерства.

По его словам, Минэнерго важно проводить консультации с широким кругом стран и компаний, которые развивают водородную энергетику в Европе.

«Сейчас мы исследуем потенциал производства «голубого», «зеленого», «желтого» водорода. Результаты этих исследований лягут в основу водородной стратегии, которая будет содержать план развития всех видов водорода, включая его производство, использование в Украине и экспорт», — отметил Демченков.

Еврокомиссия 8 июля 2020 года опубликовала «Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы» и учредила Европейский альянс чистого водорода, в состав которого, в частности, вошли национальные энергетические и транснациональные компании, научно-исследовательские учреждения, Европейский инвестиционный банк. Членами Европейского альянса чистого водорода являются такие ведущие энергетические и промышленные компании Европы, как Electricité de France (EDF), E.ON SE, BMW Group, General Electric, AREVA H2Gen, Airbus SAS, Alstom, BASF SE, Bosch Group и многие другие.

Ранее сообщалось, что более 20 украинских компаний уже присоединились к водородному альянсу ЕС, в том числе НАЭК «Энергоатом» и ООО «Оператор ГТС Украины».

Среди ключевых задач альянса ‒ привлечение инвестиций и обеспечение спроса на водород путем реализации проектов по декарбонизации энергоемких отраслей промышленности.

Инвестиционный потенциал рынка водорода в ЕС оценивается в €470 млрд до 2050 года.

Источник: Green Deal

 

Теги: #водород #минэнерго #альянс
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