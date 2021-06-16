РГК запустит пилотные проекты по закачке биометана в ГРС к осени – стратегический директор

Региональная газовая компания (РГК) ближе к осени начнет пилотные проекты по закачке биoметана в газораспределительные сети Украины с расчетом на то, чтобы в дальнейшем присоединить заводы по производству биометана к сетям.

Об этом в интервью порталу Green Deal сообщил глава департамента стратегического развития РГК Станислав Казда.

"Ближе к осени мы начнем пилотные проекты по закачке биoметана в ГРС. Начнем с получения разрешения на эксплуатацию новой технологии и подберем несколько участкoв для присоединения нескольких небольших заводов по производству биoметана. Тестирование работы сетей с биoметаном займет около года. После чего, имея на руках данные реальной работы сетей, мы приступим к подготовке нормативной базы для присоединения биометанoвых завoдoв к ГРС. Но здесь сложно прогнозировать сроки, все зависит от бюрократических процедур", - сказал он.

При этом, по словам топ-менеджера, если все пойдет по плану, откроется возможность массового подключения биoметанoвых завoдoв к ГРС. "В результате это создаст стимулы для развития биогазового бизнеса", – отметил он.

По мнению Казды, для работы с биометаном необходимо, прежде всего, начать с изменений нормативной базы.

"На данном этапе уже подготовлен законопроект о сертификации производства биометана. Второй этап – работа над конкретными проектами по производству биометана, и здесь, кстати, есть заинтересованность даже со стороны Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)", – подчеркнул он.

Казда также указал, что для Украины биометан – это логичный промежуточный этап между использованием природного газа и водорода в сетях.

Как сообщалось, РГК и Биоэнергетическая ассоциация Украины (БАУ) в мае подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве для синхронизации процессов редизайна газораспределительной инфраструктуры и производства биометана.

"Партнерство РГК и БАУ направлено на модернизацию газораспределительных систем с учетом реализации проектов производства биометана и других синтетических газов. Перспективы такого сотрудничества связаны как с развитием чистых и экономически оправданных источников энергии, так и с наработкой технологий в рамках European Green Deal, необходимых для интеграции с европейскими рынками", – говорится в пресс-релизе РГК.

Согласно сообщению, подготовка газовой инфраструктуры к работе с синтетическими газами усилит инвестпривлекательность проектов по производству практически безуглеродного биометана. С этим направлением связана кредитная программа ЕБРР "Зонирование производства биометана и оценка возможности и условий подключения производителей биометана к системам передачи и распределения газа в Украине".