Green Deal

10:59 16.06.2021

Биржа водорода может быть создана в Нидерландах

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Биржа водорода может быть создана в Нидерландах

Нидерланды, где расположен один из главных хабов по торговле природным газом в мире TTF, вынашивают концепцию создания биржи водорода - проект уже получил название HyXchange.

Национальная газовая компания Gasunie сообщила о некоторых выводах из исследования, которое подготовил в том числе по ее заказу Берт ден Ауден - бывший директор Энергетической биржи Нидерландов. Согласно выводам эксперта, для практической организации водородной биржи необходима сертификация, создание спотового рынка (в самом начале имитационного), индекса цен, механизмов для балансировки физических объемов и хранения водорода.

Gasunie вместе с другими авторами инициативы (администрации портов страны и участники рынка) верят, что биржа H2 вслед за электричеством и газом может послужить катализатором развития рынка климатически нейтрального водорода.

Авторы концепции видят транспортировку водорода различных способов получения (и «зеленого», и другого низкоуглеродного Н2) в одной сети, как в случае с электроэнергией или газом. Но его добавленная стоимость для потребителей сохранится благодаря сертификации.

В индексе цен на водород предполагается учесть метод его производства и степень достигнутого сокращения выбросов CO2.

Источник: Green Deal

Теги: #нидерланды #биржа #водород
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