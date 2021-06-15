Green Deal

17:10 15.06.2021

ЕС и США создадут рабочую группу для борьбы с изменением климата

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ЕС и США создадут рабочую группу для борьбы с изменением климата

Евросоюз и Соединенные Штаты договорились создать рабочую группу для координации действий по борьбе с изменением климата, заявил во вторник глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-США в Брюсселе.

"Мы также обсудили климатические изменения. Мы решили учредить рабочую группу на высоком уровне, чтобы усилить наше сотрудничество по этому вопросу", - сказал он.

По словам главы Евросовета, для поддержки биоразнообразия в бедных странах ЕС и США намерены выделять $100 млрд в год.

Кроме того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе совместной пресс-конференции сообщила, что на саммите также обсуждался вопрос углеродного ценообразования. "Необходимо со временем иметь глобальную цену на выбросы СО2", – указала глава ЕК.

По ее словам, ЕС и США также будут обмениваться информацией относительно введения в ЕС механизма углеродной корректировки импорта (CBAM). Глава ЕК отметила, что внутри Всемирной торговой организации назрела "огромная необходимость улучшать экологическую повестку".

В то же время глава Евросовета сообщил, что ЕС и США решили подписать основополагающий пакт о трансатлантических отношениях и договорились на саммите в Брюсселе активизировать продвижение своих ценностей во всем мире.

Источник: Green Deal 

Теги: #климат #сша #ес
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