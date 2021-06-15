Еврокомиссия учредила 11 промышленных партнерств для решения проблем климата с объемом финансирования EUR22 млрд

Европейская комиссия совместно с промышленными предприятиями для увеличения инвестиций в исследования и инновации и преодоление проблем, связанных с климатом, создаст 11 новых европейских партнерств с общим объемом финансирования, включая обязательства частных партнеров и стран-членов ЕС, около EUR22 млрд.

"11 партнерств, которые сегодня предложила создать Комиссия и отрасли, мобилизуют значительные ресурсы, это около EUR22 млрд для совместной разработки надежного искусственного интеллекта, сбора данных и подбора робототехники, а также многих других технологических инструментов для достижения наших экологических и климатических целей, для более чистого и здорового будущего", – цитируется в пресс-релизе Еврокомиссии вице-президент ЕК Маргрет Вестагер.

По ее данным, будут созданы следующие партнерства: Европейское партнерство открытого научного облака; Европейское партнерство в сфере искусственного интеллекта, данных и робототехники; Европейское партнерство по фотонике (световые технологии); Европейское партнерство по производству низкоуглеродистой стали; Европейское партнерство Made in Europe; Европейское партнерство Processes4Planet; Европейское партнерство ориентированных на людей устойчивых зон застройки (Built4People); Европейское партнерство автомобильного транспорта с нулевым уровнем выбросов (2Zero); Европейское партнерство по объединенной, совместной и автоматизированной мобильности; Европейское партнерство по аккумуляторным батареям: на пути к конкурентоспособной европейской производственно-сбытовой цепочке промышленных аккумуляторов; Европейское партнерство водного транспорта с нулевыми выбросами.

"Благодаря новым партнерствам Европа выходит на передний план в сфере глобальных технологических разработок, наращивая ключевые производственные мощности и ускоряя как "зеленые", так и цифровые трансформации. Это поможет вывести Европу на путь климатической нейтральности до 2050 года и циркулярной экономики", – сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Вышеуказанные партнерства между Еврокомиссией и бизнесом будут официально запущены с подписанием 23 июня соответствующего меморандума о взаимопонимании. Партнерства будут действовать до 2030 года.

Источник: Green Deal