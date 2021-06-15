Green Deal

12:40 15.06.2021

Нидерландская Bontrup планирует инвестировать EUR50 млн в энергопроекты в зоне отчуждения - Минэкономики

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Нидерландская Bontrup планирует инвестировать EUR50 млн в энергопроекты в зоне отчуждения - Минэкономики

Нидерландская компания Bontrup планирует на первом этапе инвестировать EUR50 млн в энергопроекты в Чернобыльской зоне отчуждения в рамках реализации концепции "зеленого" энергетического перехода Украины, сообщило Министерство экономики.

Согласно его сообщению, представители Bontrup обсудили данное предложение в ходе встречи с первым вице-премьером-министром экономики Алексеем Любченко, замминистра Ириной Новиковой, а также с врио главы Госагенттсва энергоэффективности и энергосебережения Константином Гурой и главой Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Сергеем Костюком.

"Стороны обсудили предложение представителей компании Bontrup по реализации инвестиционного энергопроекта на территории Чернобыльской зоны отчуждения в рамках реализации концепции "зеленого" энергетического перехода Украины", – указало министерство.

Компания Bontrup видит также перспективу увеличения объема инвестиций в EUR1,5 млрд. По оценке инициаторов, реализация проекта позволит обеспечить рабочими местами около 10 тыс. домохозяйств, указало Минэкономики.

Источник: Green Deal 

Теги: #чернобыль #инвестиции #нидерланды #зеленая_энергетика
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