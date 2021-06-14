Green Deal

12:57 14.06.2021

Минэкономики определило 5 кластеров развития экономики Украины, включая декарбонизацию

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Минэкономики определило 5 кластеров развития экономики Украины, включая декарбонизацию

Министерство экономики Украины определило пять кластеров развития экономики: «технологическое производство», «энергетическая безопасность и декарбонизация», «безопасность жизни», «город мастеров» и «транспорт и инфраструктуры», сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко в ходе форума «Украина 30» в понедельник.

По его словам, к настоящему времени уже проведен детальный анализ составления рейтингов на основе данных и дальнейшее смежное влияние соответствующих кластеров один на одного.

«Мы вернулись к межотраслевым балансам для того, чтобы понять, где нам найти эти точки роста, и для того, чтобы эффективно использовать существующие ресурсы», — сказал он.

Источник: Green Deal 

Теги: #кластер #любченко #минэкономики
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