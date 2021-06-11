"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

НЭК "Укрэнерго" планирует осенью текущего года выпустить пятилетние "зеленые" облигации на сумму ориентировочно EUR500 млн для погашения долгов перед производителями зеленой электроэнергии за 2020 год, сообщил глава НЭК Владимир Кудрицкий.

"Основание это утверждать дает наша подготовка, которую мы ведем уже несколько месяцев, понимание этого процесса, а также тот факт, что в госбюджете предусмотрены средства на госгарантии под выпуск таких облигаций. Также у нас достаточно инструментов, мы видим поддержку государственных органов власти в этом процессе. Каких-то принципиальных преград мы сейчас не наблюдаем", – сказал он в комментарии Энергореформе в ходе 12-го Европейско-украинского энергетического дня в Киеве в пятницу.

По его словам, выпуск этих облигаций даст возможность НЭК покрыть остаток задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель" за 2020 год.

Кудрицкий отметил, что процентная ставка, под которую будет осуществляться выпуск, пока неизвестна.

"Процент мы не знаем, это будет вопрос переговоров, оценки рынка, а также будет зависеть от того, какой будет ставка суверенных облигаций Украины в период, когда мы будем размещать свои", – разъяснил глава НЭК.

В то же время он подчеркнул, что к концу года "Укрэнерго" намерено разрешить проблемы на балансирующем рынке, что значительно улучшит ее финансовое состояние.

"К концу года мы имеем планы решить проблемы на балансирующем рынке, чтобы обеспечить ликвидность этого сегмента, и чтобы генерация, предоставляющая услуги на этом рынке, в частности в ОЗП, могла быстро получить средства за эти услуги", – поделился Кудрицкий.

Комментируя вопрос негативного влияния финансового положения компании на прохождение ее сертификации как системного оператора, на чем ходе Энергодня акцентировал глава Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач, Кудрицикй выразил уверенность в положительном исходе дел.

"Я думаю, сейчас Секретариат Энергосообщества оперирует убытком в нашей финансовой отчетности за 2020 год, но необходимо принять во внимание, что уже в четвертом квартале 2020 года и в первом квартале 2021-го мы демонстрируем прибыль, и планируем ее за первое полугодие 21 года. Соответственно, можно сказать, что наше финансовое положение пришло в норму", – отметил он, добавив, что "сегодняшний тариф НЭК дает нам возможность быть прибыльными в этом году, который станет годом финансовой стабилизации".

По его словам, все эти вопросы будут обсуждаться с Секретариатом Энергосообщества, а компания предоставит ему всю соответствующую информацию о финансовом положении, которая "позволит прояснить все вопросы".

"Когда мы продемонстрируем наши текущие цифры, уверен – настроение Секретариата относительно нашей сертификации изменится на более оптимистичное", – прогнозирует Кудрицкий.

Как сообщалось, ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в 2020 году получило 27 млрд 498,47 млн грн чистого убытка против 1 млрд 857,391 млн грн чистой прибыли за 2019-й.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, министерство видит погашение старых долгов перед ВИЭ-генерацией путем выпуска ОВГЗ, а что касается разрешения проблемы новых долгов, то, по его словам, отрабатывается механизм изменения условий работы в рынке, "чтобы новые долги не образовывались".

Согласно данным ГП "Гарантированный покупатель" на 1 июня 2021 года, оплата за приобретенную в 2020 году зеленую электроэнергию составляет 66%, в 2021 – 93% в январе-марте, 72% – в апреле и 100% за 10 дней мая.

Долг "Укрэнерго" перед "ГарПоком" составляет 22 млрд грн.

Согласование Секретариатом Энергетического сообщества сертификации НЭК "Укрэнерго" будет во многом зависеть от стабилизации финансового состояния компании, сообщил директор Секретариата Энергосообщества Янез Копач, выразив сожаление, что системный оператор является "самой банкрутирующей компанией в Украине".

НКРЭКУ 2 июня приняла предварительное решение о сертификации "Укрэнерго" как оператора системы передачи по модели ISO, после чего направила решение в Секретариат Энергосообщества для изучения и предоставления соответствующего вывода.