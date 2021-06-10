"Голубой Дунай" – возможность для развития водородной экономики в Украине

Александр Репкин, президент энергетической ассоциации "Украинский водородный совет"

(на украинском языке)

В 2019 році Європейська комісія представила стратегію European Green Deal — Європейський «зелений» курс, ключовою метою якої визначено досягнення кліматичной нейтральності до 2050 року. Таким чином, водень отримав новий шанс стати головним джерелом енергії для «зеленого» майбутнього. Водночас Україна долучилась до плану “Зелений водень для Європейського Зеленого Курсу 2×40 ГВт”. До 2030 року потрібно забезпечити 80 ГВт потужностей виробництва водню за технологією електролізу, тоді як в Україні може бути створено 10 ГВт потужностей з виробництва «зеленого» водню.

Водневі проекти Green Deal

Проект “Блакитний Дунай” в рамках ініціативи “Водень для кліматичних дій” має об’єднати учасників ринку з 9 європейських країн. Метою проекту є створення ланцюжка виробництва, транспортування та використання водню вздовж річки Дунай, поєднуючи її з Рейном і Чорним морем, а також з’єднуючи європейські газові трубопровідні мережі з морськими портами. Такі наміри дозволять використовувати «зелений» водень для декарбонізації галузей промисловості в Європі.

Ключові цілі проекту полягають у:

• Використанні водного шляху Дунаю для рентабельного та стійкого транспортування водню в Дунайському регіоні;

• Використанні морських і внутрішніх портів Дунаю для зберігання і інтермодальних перевезень “зеленого” водню;

• Забезпеченні екологічним воднем ключових секторів промисловості і мобільності і розгортанні водневої економіки за основними транспортними коридорами TEN-T;

• Зміцненні і декарбонізації як традиційних, так і нових секторів промисловості в Європі по всьому ланцюжку створення вартості водню.

Проект «Блакитний Дунай» (“Green Hydrogen @ Blue Danube”) реалізується компанією Verbund, найбільшим в Австрії виробником відновлюваної електроенергії, для виробництва, транспортування та використання «зеленого» водню промисловими споживачами та в секторі мобільності. Він отримав підтримку Євросоюзу у рамках загальноєвропейської програми IPCEI (Важливі проекти спільного європейського інтересу). План дій спрямований на створення «зеленого» ланцюга, що пов’язує відновлювальні потужності у Південно-Східній Європі та зростаючий попит на водень у Західній Європі.

Воднева синергія

Кінцева мета «Блакитного Дунаю» полягає у створенні трансєвропейського ланцюга постачання «зеленого» водню – від виробництва до транспортування і придбання промисловими та мобільними клієнтами. Перший етап зосереджений на виробництві та використанні «зеленого» водню в Австрії та сусідній Баварії. Враховуючи, що Австрія не зможе виробляти достатню кількість водню, друга фаза проекту буде зосереджена на виробництві «зеленого» водню з відновлюваної електроенергії в Південно-Східній Європі.

Вітряна, сонячна та гідроенергетика буде перетворена у водень безпосередньо на місці, щоб використати відновлювані ресурси Європи, які в іншому випадку не могли б бути використані через брак потужності передачі електроенергії. Потім цей водень транспортуватиметься через річку Дунай, давно створений європейський транспортний коридор (TEN-T), до споживачів водню в Австрії та Німеччині.

З потужністю електролізу близько 1,5 ГВт у Південно-Східній Європі має вироблятися понад 80 000 тонн «зеленого» водню на рік за конкурентоспроможними цінами близько 2 ГВт відновлюваної енергії, і буде імпортуватися до Австрії та Німеччини у зрідженому вигляді у водневих накопичувачах для довгострокового зберігання (LOHC технологія). Звичайні судна внутрішніх водних шляхів, які в іншому випадку завантажують викопне рідке паливо, дуже добре підходять для основних логістичних маршрутів на річці Дунай.

3000 тонн “зеленого” водню – проект-розгортання в Баварії. Складний інноваційний ланцюжок створення вартості повинен впроваджуватися поступово, починаючи з попереднього проекту в Баварії. Подальшим кроком буде нарощування з поступовим розвитком виробництва «зеленого» водню в Південно-Східній Європі.

Технологічна система LOHC та річковий судновий транспорт вносять вагомий внесок у досягнення конкурентоспроможних витрат водню в Австрії та Німеччині: у порівнянні з усіма іншими видами транспорту LOHC пропонує найкраще співвідношення економічної ефективності та простоти впровадження. Враховуються такі критерії оцінки, як технологічна зрілість, безпека, а також готовність до дозволу та високе прийняття нормативних актів

Україна – країна відновлювальних потужностей

Україна має значний потенціал сонячної енергії. Найбільш сприятливим регіоном для генерації водню з відновлювальних джерел енергії є південь країни, де рівень інсоляції найвищий. І не лише через це.

Близькість до моря відкриває потенціал вітроенергетики та багато можливостей для транспортування водню до ЄС. У пригоді можуть стати досвід і технології японських компаній щодо транспортування зрідженого водню морем.

У південних регіонах України можна використовувати потенціал Дунаю. Річка може бути не лише джерелом прісної води, а й логістичним маршрутом для транспортування «зеленого» водню щонайменше до 5 країн Європи.

Наразі в Україні уже є кілька пілотних водневих проектів щодо виготовлення, використання та транспортування водню. Одним із таких є проект зі створення в Південній Бессарабії (Одеська область) енергетичного кластера, орієнтованого на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії, виробництво «зеленого» водню та його експорт до країн Європейського Союзу. В планах – реалізувати будівництво електролізерної станції потужністю 3000 МВт та з сонячної електростанції потужністю 5000 МВт.



У Рівненській області планують побудувати вітропарк потужністю 72 МВт для виробництва екологічно чистого водню. Його продаватимуть заводу «Рівнеазот» для виробництва аміаку. Наразі проект на стадії девелопменту та техніко-економічного обґрунтування.



Якщо в Україні буде власне масове виробництво водню, то, безумовно, з’явиться і внутрішнє споживання. Насамперед, водень використовуватимуть як альтернативу природному газу.

Перспективи для України та орієнтири для рішучих дій

Європейські партнери вважають, що одним із найбільших проєктів, до якого можемо більш активно долучитись, є «Блакитний Дунай». Це великий інтегрований проєкт створення ланцюгу постачання «зеленого» водню, і тому тут є потенціал взаємодії між Україною та Румунією, Болгарією та іншими дунайськими країнами.

Ключові висновки та рекомендації для урядових установ та пріоритетних гравців “зелених” галузей:

Діяти зараз, щоб розробити національні стратегії та плани щодо «зеленого» водню;

Збільшити амбіції щодо впровадження відновлюваних джерел енергії та врегулювати кризу;

Розробити загальновизнані стандарти та підтримати схеми сертифікації зеленого водню;

Впроваджувати фінансову політику та стимули для пришвидшення ранніх стадій інновацій та впровадження технологій “зеленого” водню;

Сприяти розвитку «зелених» водневих центрів та долин (тобто спільне розміщення виробництва, зберігання, розподілу та споживання водню в одному географічному районі);

Посилити міжнародне співробітництво та партнерські стосунки для прискорення виробництва “зеленого” водню.

Источник: Green Deal