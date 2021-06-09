Следующий раунд переговоров с ЕС по Green Deal состоится в сентябре – Стефанишина

Вторая встреча Европейской комиссии с украинской стороной во главе с вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной в рамках диалога по Green Deal запланирована на сентябрь 2021 года.

«Следующая встреча в рамках диалога Украины и ЕС по Green Deal состоится в сентябре», – сказала она в эксклюзивном комментарии порталу Green Deal в кулуарах всеукраинского форума «Украина 30. Экология».

При этом вице-премьер отметила, что до этого должен состояться визит в Украину вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

Как сообщалось, в Брюсселе 19 мая этого года состоялся первый раунд переговоров между вице-премьером Стефанишиной и главой Группы поддержки Украины Катариной Матерновой по вопросу синхронизации Украины с целями Европейского «зеленого» курса по достижению углеродной нейтральности.

В феврале премьер-министр Денис Шмыгаль в Брюсселе договорился с вице-президентом ЕК Шефчовичем о заключении договора относительно стратегического партнерства в вопросах устойчивой добычи сырья и производства аккумуляторов.