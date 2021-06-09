Green Deal

10:31 09.06.2021

Синхронизация с Европейской энергетической системой откроет новые перспективы для развития "зеленой энергетики" в Украине - Шмыгаль

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Синхронизация с Европейской энергетической системой откроет новые перспективы для развития "зеленой энергетики" в Украине - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что синхронизация с Европейской энергетической системой откроет дополнительные перспективы для развития "зеленой энергетики" в Украине.

"Украина стремится адаптировать лучшие политики Европейского Союза, и для этого в последние 1,5 года правительство активно внедряет и развивает рынок газа и электроэнергии, а также усиленно готовится к синхронизации с ENTSO-E в 2023 году", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Премьер подчеркнул, что Украина интегрирует подход Всемирного экономического форума System Value в экономическое планирование, в частности, в рамках этого подхода важными факторами станут повышение энергоэффективности, модернизация распределительных сетей и увеличение доли возобновляемых источников энергии.

"Подход System Value, разработанный ВЭФ, определяет комплекс решений, способствующих устойчивому развитию экономической и энергетических систем. Он позволяет более качественно и полно оценить экономические, экологические, социальные и технологические результаты внедрения решений в сфере энергетики. Этот инструмент будет также применяться для "зеленой" модернизации экономики», - отметил глава правительства.

Шмыгаль заявил, что Украина имеет одну из самых энергоемких экономик в Европе, и мероприятия по энергоэффективности будут способствовать декарбонизации экономики Украины, увеличению инвестиций в технологический сектор и созданию новых рабочих мест.

По словам главы правительства, синхронизация с Европейской энергетической системой ENTSO-E, которая запланирована в 2023 году, откроет для развития ВИЭ в Украине широкие перспективы, одновременно повышая стабильность украинской и европейской энергетических систем.

Премьер-министр выразил уверенность, что в следующем отчете Индекса энергетического перехода ВЭФ, Украина будет иметь более высокие позиции благодаря активному развитию smart grids, водородной экономики и систем накопления энергии.

Теги: #шмыгаль #зеленая_энергетика
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